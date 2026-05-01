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Cuernavaca, Mor.- El separó de su cargo a Lauro Hernández Páramo, coordinador de Protección Civil municipal, tras la difusión de videos en redes sociales que lo muestran involucrado en una frente a la “Rafael Ramírez”, en la colonia 20-30.

En el video captado en pleno horario escolar se ve al servidor público cuando derriba a una mujer que, según reportes preliminares, agredió a la pareja del coordinador de Protección Civil, lo que derivó en una confrontación física con la participación directa de Lauro.

El material audiovisual captó la gresca, exponiendo al servidor público ante la comunidad estudiantil, incluso se escuchan gritos de miedo y llanto de niños que ven a su mamá violentada.

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Las autoridades del Pueblo Mágico de Tlaltizapán informaron que no tolerará conductas que comprometan la imagen institucional o la seguridad ciudadana.

Informaron que el caso quedó en manos de las autoridades investigadoras para deslindar responsabilidades legales por los hechos.

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vr/cr

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