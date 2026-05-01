Cuernavaca, Mor.- El Ayuntamiento de Tlaltizapán separó de su cargo a Lauro Hernández Páramo, coordinador de Protección Civil municipal, tras la difusión de videos en redes sociales que lo muestran involucrado en una riña frente a la Escuela Primaria “Rafael Ramírez”, en la colonia 20-30.

En el video captado en pleno horario escolar se ve al servidor público cuando derriba a una mujer que, según reportes preliminares, agredió a la pareja del coordinador de Protección Civil, lo que derivó en una confrontación física con la participación directa de Lauro.

El material audiovisual captó la gresca, exponiendo al servidor público ante la comunidad estudiantil, incluso se escuchan gritos de miedo y llanto de niños que ven a su mamá violentada.

Lee también Marchan en Morelos y denuncian crisis de seguridad para maestros; sindicatos rechazan iniciativa para crear Instituto de Pensiones

Las autoridades del Pueblo Mágico de Tlaltizapán informaron que no tolerará conductas que comprometan la imagen institucional o la seguridad ciudadana.

Informaron que el caso quedó en manos de las autoridades investigadoras para deslindar responsabilidades legales por los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses