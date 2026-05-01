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Cuernavaca, Mor.- Una irrumpió violentamente en un bar de la colonia La Pradera, en Cuernavaca, y . El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:00 horas de hoy, lo que arrojó un trabajador herido.

De acuerdo con testimonios recabados por la Policía, la arribó al sitio acompañada de dos sujetos justo cuando el personal procedía al cierre del local, y tras exigir atención y ser rechazada, la mujer desenfundó un arma de fuego y del establecimiento.

Paramédicos de los servicios de emergencia estabilizaron al lesionado en el lugar y lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano. Su estado de salud se mantiene bajo reserva. Tras el ataque, los tres involucrados huyeron del sitio antes del arribo de las patrullas de la Policía Preventiva.

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En Cuautla, oriente del estado, sujetos armados irrumpieron la noche del jueves en una vivienda de la colonia Santa Cruz para acribillar a un hombre con discapacidad.

Vecinos de la calle De las Flores reportaron múltiples ráfagas de fuego a los números de emergencia, alrededor de la media noche por lo que elementos de la Policía Preventiva ingresaron en el inmueble tras el reporte y localizaron a la víctima tendida en el suelo.

El hombre presentaba diversos impactos de proyectil de arma de fuego en diversas partes del cuerpo, y los paramédicos confirmaron que el individuo falleció de manera instantánea en el sitio.

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JACL

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