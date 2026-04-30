Cuernavaca, Mor. - El Parlamento Infantil 2026 se pronunció por una agenda que atienda la inseguridad pública, la violencia en las aulas, el acoso escolar, que fortalezca la convivencia pacífica e impulse valores como el respeto, el diálogo y la empatía.

Al Parlamento acudieron niñas y niños de los 36 municipios de la entidad en calidad de Diputados infantiles por un día, y en tribuna invocaron las grandes preocupaciones de la infancia como la discriminación y la violencia de género.

Parlamento Infantil 2026 plantea agenda en Morelos; prioriza seguridad y convivencia escolar. Foto: Especial.

El encuentro de los infantes se realizó en el marco del Día del Niño y la Niña en México a través de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso morelense.

Desde municipios como Atlatlahucan, Cuautla, Huitzilac, Jantetelco, Mazatepec, Miacatlán, Temoac, Tepoztlán, Tetecala, Totolapan, Xochitepec, Xoxocotla, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan de Amilpas y Yautepec, los participantes visibilizaron la violencia en las aulas y la inseguridad en espacios públicos.

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En materia de educación intercultural y diversidad, niñas y niños provenientes de Ayala, Coatetelco, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Tlaltizapán y Tlaquiltenango destacaron la riqueza cultural de Morelos como un elemento que debe ser reconocido y fortalecido. Coincidieron en la importancia de una educación inclusiva que respete las lenguas originarias y visibilice a las comunidades náhuatl, mestizas, tlahuicas y afromexicanas, subrayando la necesidad de erradicar la discriminación y promover el respeto a las identidades.

Parlamento Infantil 2026 plantea agenda en Morelos; prioriza seguridad y convivencia escolar. Foto: Especial.

El cuidado del medio ambiente también ocupó un lugar central en la agenda infantil. Desde Amacuzac, Coatlán del Río, Jojutla, Jonacatepec, Temixco, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlalnepantla y Tlayacapan, las y los representantes hicieron un llamado contundente a proteger las áreas naturales y el agua. Entre sus propuestas destacaron acciones concretas como el uso responsable del recurso hídrico, evitar la contaminación, fomentar el reciclaje, impulsar la reforestación y organizar brigadas comunitarias de limpieza, dejando claro que la protección del entorno es una tarea compartida.

Por último, en el rubro de hábitos saludables, participantes de Axochiapan, Jiutepec, Ocuituco y Hueyapan centraron su atención en la importancia de promover estilos de vida sanos desde la infancia. Subrayaron la necesidad de una alimentación balanceada, el consumo de productos locales y el uso responsable de la tecnología, al tiempo que advirtieron sobre desafíos actuales como la depresión infantil y los malos hábitos alimenticios, planteando la urgencia de generar entornos que favorezcan el bienestar integral de niñas y niños.

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