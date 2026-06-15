Oliver Tree pasó sus últimos meses trabajando contra los efectos del bullying y consolidando un discurso sobre aceptación, creatividad y felicidad. Al mismo tiempo que recorría el mundo con su más reciente gira mundial para presentar Love you madly hate you badly, álbum lanzado este año.

El músico estadounidense colaboró con el proyecto mexicano Malcriada, en una serie de videos dirigidos a niños y jóvenes que sufrían acoso escolar.

En una de esas grabaciones dejó el mensaje: “No importa qué tan raro te veas, no importa qué tan feo te sientas, eres hermoso”.

Un helicóptero cayó sobre una concesionaria de autos en Río de Janeiro. Foto: AFP

El cantante falleció ayer a los 32 años en un accidente entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. En el mismo percance también murieron el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, de 23 años, y Lucas Vignale, de 29, joven cineasta y director de videos musicales.

Para Mathilde Sobrino y Pepe Pecas, integrantes de Malcriada y algunos de los últimos artistas en trabajar con Tree, detrás del personaje extravagante que acumuló millones de reproducciones con canciones como “Life goes on”, “Miss you” y “Alien boy”, existía una persona preocupada por utilizar su alcance para transmitir mensajes positivos.

“El mensaje que Oliver quiso transmitir está muy claro en su música, en sus videos y en el trabajo que hizo con nosotros. Era un mensaje positivo que invitaba a las personas a aceptarse tal como son, con virtudes y defectos; a quererse, a crear, a usar la imaginación y a divertirse durante el proceso”, recuerda la cantante Mathilde sobre Oliver en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Los bomberos trabajando en el rescate de cuerpos, tras el accidente. Foto: AFP

En redes sociales había construido una audiencia de más de 15 millones de seguidores en TikTok. Su doble videoclip “All that x Alien boy”, que él mismo escribió y dirigió, acumuló más de 50 millones de visualizaciones y “Miss you”, solo en TikTok, el audio oficial de “Miss you” se utilizó en más de 2.4 millones de videos.

Pepe Pecas recuerda que en ese último recorrido estaba buscando algo más real: felicidad, amor, paz.

“Eso es algo que admiramos mucho de él porque fácilmente pudo quedarse en el mundo de la fama y el reconocimiento, pero eligió otra cosa. Era una persona muy peculiar, y no era una pose. Nos decía que una pequeña maleta era toda su casa, que todo lo que tenía cabía ahí. Era muy cariñoso y atento”.

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Gaspar Prim “Gaspi”trabajó con el director Lucas Vignale. Foto: Instagram

La relación del rapero, productor, compositor y cineasta con el dueto mexicano se fortaleció durante los últimos meses.

Además de participar en videos con estética weirdcore y dreamcore, Tree colaboró en campañas enfocadas en la prevención del abuso infantil y el acoso escolar.

Mientras millones de personas lo conocieron por sus canciones, su humor y sus personajes, quienes convivieron con él en sus últimos meses recuerdan a un hombre que hablaba cada vez más de felicidad, amistad y paz.

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“Nos decía que en ese viaje se había dado cuenta de que el dinero no da la felicidad, que había conocido a muchos millonarios que no eran felices y que, en cambio, había encontrado personas que tal vez no tenían grandes riquezas, pero sí disfrutaban su presente”.

La tragedia también provocó conmoción en Argentina por la muerte de Gaspi. El creador de contenido alcanzó notoriedad gracias a sus entrevistas callejeras y a un estilo irreverente . Había logrado reunir 2.8 millones de suscriptores en YouTube y más de 3 millones de seguidores en Instagram.

“Gaspi marcó un antes y un después en la historia del streaming en Argentina. Era un chico por el que quizá muchos no apostaban mucho al principio, pero parecía estar remontando su vida”, señala Marcos Sánchez Urbanek, comentarista de la Kings League.

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Entre las víctimas también se encontraba Lucas Vignale, quien este año presentó su película El tren fluvial en el Festival de Berlín y que estaba construyendo una carrera en el cine independiente y en la dirección de videoclips para artistas como Bizarrap y J Balvin.