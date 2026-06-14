El mundo de la música y las redes sociales se unieron para despedir a una de sus figuras más excéntricas, el cantante de Oliver Tree, quien murió la mañana de este domingo.

El intérprete de temas como "Lifes goes on" y "Miss you" perdió la vida en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro, donde se encontraba como parte de su primera gira mundial.

Horas después de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento, músicos, influencers, amigos cercanos y fans comenzaron a darle el último adiós con emotivos mensajes.

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Uno de los homenajes más sentidos llegó por parte del rapero KSI, quien no sólo lamentó la pérdida del cantante; sino que se negó a creer su partida.

"No puedo creer que tenga que escribir esto. Todavía deberías estar aquí. Todavía tenías tanta vida por vivir. Tanta música para hacer. Tanto contenido para hacer. Eres una leyenda y siempre lo serás. Todavía no se siente real. Me siento genuinamente enfermo. Te quiero, hermano", escribió.

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Por su parte, el creador de contenido Crawly, uno de los amigos más cercanos de Tree, compartió varios mensajes dedicados al artista. Entre los que destacó una historia de Instagram con la frase: "No me dejes, 'bro'. Por siempre en mi corazón".

El gamer también posteó un video con algunos de los de momentos que pasaron juntos y el cual acompañó con la frase: "Ojalá pudiera traerte de vuelta".

El trapero brasileño MC Caverinha se sumó a las muestras de afecto con un mensaje corto pero emotivo: "Descansa en paz, hermano"; mientras que el rapero Robbie Tripp recordó uno de los excéntrico temas que convirtió a Tree en una figura única dentro de internet y la música: "El chico alien se ha ido de vuelta a su planeta".

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Miles de seguidores también inundaron las redes sociales con videos, fotografías y palabras para recordarlo:

"Cuesta creer que ya no está con nosotros, pero lo que sí va a quedar entre nosotros son sus temas", "Vuela alto Oliver, gracias por tanto", "Oliver te vamos a extrañar", "Te amamos Oliver árbol", "No hay palabras. Descansa en paz", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Hasta el momento, el equipo de Oliver no se ha pronunciado respecto a su muerte y la prensa brasileña reporta que las investigaciones del accidente se encuentran abiertas.

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