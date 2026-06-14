Oliver Tree falleció este 14 de junio, en el accidente aéreo que ocurrió en Río de Janeiro.

La noticia trascendió durante las primeras horas de la mañana, cuando la prensa internacional lo nombró en la lista de víctimas mortales del incidente.

Tree, de 32 años, se encontraba en el momento, hasta ahora, más álgido de su carrera y su partida ha conmocionado al mundo de la música y las redes sociales.

El cantante estadounidense ganó popularidad por su peculiar estilo, la mezcla de ritmos que fusionó en sus canciones y, hasta una visita a México, en donde colaboró con el doctor Simi y el influencer Aaron Mercury.

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¿Quién fue Oliver Tree?

Oliver Tree (1993 -2026). Foto: Instagram, vía @olivertree

¿Quién era Oliver Tree?

Los inicios de su carrera datan de 2017, cuando Tree tenía 24 años, y lanzó el tema "When I´m down"; por esa época, el joven músico se hacía llamar Tree, a secas.

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Ya, en ese tiempo, tuvo gran alcance, al abrir los show de artistas ya consolidados como Skrillex; con los años, también fue el telonero de Tyler, The Creator.

Y si bien, se insmicuyó en el mundo de la música desde los 17 años, la realidad es esta entró en su vida desde que era un niño. A la edad de tres años aprendió a tocar el piano y, mientras cursaba sus estudios secundarios, se interesó por la música electrónica y el rap, lo que llevó a formar parte del grupo Mindfuck.

A sus 18 años, Thom Yorke, el líder de Radiohead, aprobó la versión de Oliver, del tema "Karma police".

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Y, aunque hizo sus pininos en la música, por allá del 2011, en 2021 tuvo que hacer una pausa, para reanudar sus estudios y forjarse como técnico musical en el Instituto de Artes de California, ciudad en la que creció.

También se destacó como comediante; antes trabajó para las empresas de entretenimiento "Fuck Jerry", pero, en la actualidad, compartía contenidos, inundados de comicidad, en sus redes sociales.

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De hecho y, a propósito de su gira "Love You Madly Hate Your Badly Oliver Tree World´s Fist World Tour", viajó a nuestro país, a principios de junio y, durante su estancia en México, grabó contenidos con el botargas del doctor Simi y con Aaron Mercury, al que visitó y, según los videos, se hospedó en su casa.

Simultáneamente al poder de convocatoria que generaba como influecer, Tree, hijo de Christine Marie y Jesse Louis Nickel III, generaba más y mayores número de reproducciones en plataformas de streaming, en que su música está disponible, con álbumes como "Ugly is bautiful", "Cowboy tears" y "Alone in a crowd".

Tree fue pareja de la cantante estadounidense Melanie Martínez, con quien sostuvo una relación de 2019 a 2021.

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