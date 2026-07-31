San Cristóbal de las Casas. - La motocicleta del periodista Jesús Ovando Reyes, que se encontraba estacionada frente a su domicilio, fue incendiada durante la madrugada de este viernes, en el municipio de Ixtacomitán, en el norte de Chiapas, donde el alcalde Miguel Ángel Moreno Palacios del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha sido denunciado por mal manejo de los recursos y abandono del lugar.

“Triste y lamentable lo que sucede en nuestro municipio de Ixtacomitán, Chiapas, me mandan a quemar mi moto en plena madrugada, ¿dónde está la seguridad que tanto cacaraquean? ¿un municipio sin ley?”, publicó este viernes, minutos después del incendio de la motocicleta. “No hay seguridad, solo complicidad, ¿Qué les incomoda? ¿Que uno diga la verdad? ¿Eso les molesta? No me van a callar. No me van a callar”.

El reportero que en página tiene 63 mil seguidores, responsabilizó al alcalde del Morena de haber mandado a incendiar su motocicleta. “Pero el responsable directamente eres tú Miguel Ángel Moreno Palacios, no nada más de esto, sino de todo lo que sucede en Ixtacomitán, Chiapas”.

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Y aseguró que si algo llega a ocurrirle por denunciar al alcalde, Moreno Palacios será el culpable. “Si algo me llegara a pasar a mi y a mi familia, hago responsable a ti y a tu equipo; la evidencia está aquí”.

Esta mañana del viernes, la Fiscalía de Chiapas no se ha pronunciado por la quema de la motocicleta del reportero, pero tampoco ha anunciado si se le brindará seguridad.

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Ovando Reyes no ha dicho que por la quema de su motocicleta acudirá ante la Fiscalía de Distrito para interponer denuncia.

El 1 de julio fue atacado a balazos el reportero Marcos Ramos, administrador de Real Cintalapa, lo que provocó que fuera hospitalizado y se encuentra en proceso de recuperación.