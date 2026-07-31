En el primer trimestre del 2026 el volumen del comercio mundial de mercancías creció 1.9%, con cifras estacionales ajustadas, reportó la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Las exportaciones e importaciones “de componentes electrónicos relacionados con la inteligencia artificial (IA) compensó el impacto negativo del conflicto en Medio Oriente”, expuso el organismo.

En un reporte sobre el comercio, la OMC explicó que el crecimiento mundial del comercio de mercancías superó las expectativas en el primer trimestre de 2026.

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Sin embargo, se espera que las interrupciones comerciales en el estrecho de Ormuz se reflejen en las cifras del próximo trimestre.

La OMC consideró que fue “impresionante” el crecimiento del comercio mundial de enero a marzo de este año, porque en ese mismo periodo del 2025 crecieron las exportaciones e importaciones desde y hacia Estados Unidos, previo a la imposición de aranceles.

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En este primer trimestre del año, las exportaciones de América del Norte aumentaron un 7% interanual. Las importaciones norteamericanas disminuyeron 10.7% con respecto al primer trimestre de 2025, por la entrega anticipada de mercancías antes de los aumentos arancelarios esperados.

Sobre los sectores de productos que más se exportaron las cifras sobre el comercio mundial de bienes habilitados para la IA no están disponibles en términos de cantidad, pero el valor en dólares estadounidenses de este comercio aumentó más del 40% interanual en el primer trimestre.

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Durante el primer trimestre de 2026 el comercio que más creció, por categoría de productos fue equipos de oficina y telecomunicaciones con 44% interanual, seguido de minerales y otros minerales con 27% y otra maquinaria con 9%.

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Entre las categorías de productos con decrecimiento fueron los productos químicos con -6%, el hierro y el acero -5% y los combustibles -3% disminuyeron en términos de valor.

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Mientras que los precios del combustible cambiaron poco año tras año en 16% trimestre tras trimestre, los precios de los metales y minerales —excluyendo el oro y la plata— fueron un 32% más altos. “Gran parte del fuerte aumento en el sector de la oficina y las telecomunicaciones puede atribuirse a la demanda continua de tecnologías que habiliten la IA”, explicó la OMC.

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