En apenas 120 días, Alpura transformó su infraestructura de datos para convertirla en una plataforma preparada para aprovechar la inteligencia artificial (IA) en la toma de decisiones. El caso fue presentado durante el Data + AI Summit de Databricks, realizado en San Francisco.

La cooperativa lechera, con 53 años de historia y más de 11 mil empleados, operaba con múltiples sistemas que generaban discrepancias en los reportes, lo que impedía contar con una única fuente de información para la toma de decisiones.

“Decidimos centralizar la información porque nuestra directora general necesitaba una única fuente de verdad confiable, ya que los reportes de ventas y finanzas no cuadraban. Con un pequeño equipo de 13 personas migramos siete plataformas operativas y datos de mercado en tan solo 120 días”, explicó Marvin Nahmias, director de Transformación, Datos e IA en Alpura.

Hoy, en lugar de depender de gráficos tradicionales, los equipos de Alpura utilizan más de 250 agentes de IA internos para consultar información crítica mediante chats. Además, pueden cruzar datos, por ejemplo, de inventario con códigos postales para identificar oportunidades de venta en panaderías locales.

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El uso de formatos de datos abiertos les permitió integrarse con el sistema de Walmart en solo dos semanas, generando predicciones conjuntas de ventas a dos años sin necesidad de costosas plataformas intermediarias.

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“Ahora todos los días recibimos proyecciones de ventas de forma segura y cruzamos los datos de ventas de Walmart con bases demográficas externas, para ubicar panaderías o tienditas y encontrar oportunidades hiperlocales en el mapa”, compartió.

Algunas compañías muestran cómo el uso estratégico de datos e inteligencia artificial ya transforma sus operaciones. Foto: Pexels

La IA gana terreno en México

Empresas como Bimbo, Coca-Cola FEMSA, Grupo Coppel, América Móvil y Cemex desarrollan proyectos de IA con estándares globales. A ellas se suman cerca de 800 clientes, entre grandes corporativos y pequeñas y medianas empresas que utilizan plataformas de datos para respaldar la toma de decisiones.

De acuerdo con Enrique Perezyera, CEO de Databricks México, este fenómeno avanza a gran velocidad y ya alcanza un nivel importante de adopción en el país.

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El directivo recordó que las primeras investigaciones sobre IA surgieron a mediados del siglo pasado, pero esta tecnología no pudo desarrollarse plenamente porque aún no existían los procesadores, la infraestructura de telecomunicaciones ni la capacidad de almacenamiento necesarios.

“La inteligencia artificial no es nada más capacidad de proceso sino datos: mientras más contexto interno le des a la IA, te dará una mejor respuesta. Por eso es tan importante contar con un catálogo de datos, porque ahí vive la ontología y las gráficas de conocimiento de la empresa que guían a la inteligencia artificial para responderle a los usuarios”, explicó.

La oportunidad laboral

Perezyera sostuvo que la IA no eliminará empleos, sino que exigirá que las personas aprendan a utilizar estas herramientas para aumentar su productividad y ofrecer un mejor servicio.

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“Cada uno de nosotros debe tomar la responsabilidad de estudiar y hacer ese reskilling. Siendo México un país que compite internacionalmente, tenemos que estudiar para alcanzar ese nivel de competitividad, porque hoy en día personas de cualquier parte del mundo están haciendo este esfuerzo por aprender”, afirmó.

“Hay una oportunidad laboral y de ingresos gigantesca para quien aprenda estas tecnologías, pues podrá colocarse muy bien en el mercado con sueldos altamente competitivos”, agregó.

Marvin Nahmias coincidió en que la IA impulsa la productividad humana y subrayó que Alpura no sustituirá a ninguno de sus empleados con agentes de inteligencia artificial.

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“Al contrario, la tecnología está diseñada para amplificar las capacidades del personal operativo, permitiéndoles disfrutar de un mejor balance de vida y acelerando procesos estratégicos; por ejemplo, el tiempo para investigar y lanzar un nuevo producto al mercado se redujo de seis meses a tan solo un mes”, explicó.

Con esta estrategia, la cooperativa mexicana busca duplicar su valor de negocio para 2030 mediante la innovación y el aprovechamiento de los datos.

A corto plazo, Alpura desarrolla un proyecto de "trazabilidad total", que permitirá a los consumidores escanear un producto y conocer con precisión de qué ranchos provino la leche y en qué planta fue procesada.

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