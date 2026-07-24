La inteligencia artificial ya no depende por completo de enormes centros de datos para responder preguntas, editar imágenes o reconocer objetos. Cada vez más funciones se ejecutan directamente en teléfonos, computadoras, tabletas e incluso automóviles gracias a la llamada IA al borde o Edge AI, una tecnología que acerca el procesamiento al dispositivo del usuario y promete respuestas más rápidas, mayor privacidad y funcionamiento sin conexión a internet.

Aunque el concepto de inteligencia artificial tiene más de siete décadas, su evolución reciente se explica por el enorme crecimiento de la capacidad de cómputo. Hoy, los procesadores integrados en dispositivos de uso cotidiano son capaces de ejecutar modelos de IA que hace apenas unos años solo podían operar en grandes servidores.

"Cuando hablamos de inteligencia artificial al borde, lo que faltaría decir para tener el contexto completo, es que está al borde de la mano o al borde de las personas. Quiere decir que lo tenemos enfrente de nosotros", explica Hugo Simg, director de Ventas Corporativas y Desarrollo de Negocios de MediaTek para América Latina.

¿Qué es la IA al borde y cómo funciona? Imagen: Unsplash

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La diferencia con la inteligencia artificial en la nube es sencilla, mientras esta última envía la información a servidores remotos para procesarla, la IA al borde realiza el análisis dentro del propio dispositivo.

"El teléfono te va a hacer todo el proceso de información, de transformación, sin necesidad de tener una conexión a internet. Porque cuando hablamos ya de conexión a internet, el concepto siempre es en la nube", señala el especialista.

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Del servidor al bolsillo

Llevar inteligencia artificial a un teléfono no ha sido una tarea sencilla. Durante décadas, el principal obstáculo fue el tamaño del hardware necesario para realizar millones de operaciones por segundo.

"Tener una gran capacidad de cómputo en un dispositivo es lo que nos ha hecho que tardáramos varias décadas en tenerlo. Para tener un buen resultado de inteligencia artificial es necesario contar con una gran capacidad de procesamiento", explica Simg.

Por ello, los fabricantes han tenido que reducir y optimizar los modelos para que puedan ejecutarse en chips de bajo consumo energético. En el caso de MediaTek, esa labor recae en una Unidad de Procesamiento de Inteligencia Artificial (APU o NPU), un procesador especializado que acelera este tipo de tareas.

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El objetivo no es reemplazar por completo a la nube, sino crear un modelo híbrido en el que cada proceso ocurra donde resulte más eficiente.

La información sensible puede permanecer en el dispositivo, mientras que las tareas que requieren modelos mucho más grandes continúan ejecutándose en servidores.

Una tecnología que ya usas

Aunque el término de IA al borde (o Edge AI) todavía resulta poco conocido, muchas personas la utilizan desde hace años sin darse cuenta.

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Cuando un teléfono encuentra automáticamente todas las fotografías donde aparece una persona, un automóvil o una mascota; cuando mejora una imagen tomada a contraluz; elimina el ruido en fotografías nocturnas o aumenta la resolución de una imagen sin que se pixelen los detalles, está utilizando inteligencia artificial ejecutada localmente.

También ocurre cuando un dispositivo reconoce texto en una fotografía para convertirlo en un documento editable, estabiliza un video mientras el usuario camina o mejora la calidad de una videollamada enfocando automáticamente a cada participante.

Simg menciona que la IA al borde se manifiesta, incluso, para estimar el ritmo cardiaco de una persona únicamente observando los cambios imperceptibles en la coloración de su rostro o para mejorar la comunicación de un teléfono optimizando automáticamente las conexiones GPS, Wi-Fi y redes móviles.

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El siguiente paso son los agentes

La evolución más reciente ya no consiste únicamente en generar texto o imágenes, sino en crear sistemas capaces de comprender el contexto, planear y ejecutar acciones.

"La diferencia de un agente de inteligencia artificial es que comprende cuál es la intención de lo que tú quieres, el contexto, el poder pensar, planear y tomar acciones. Es un proceso mucho más completo", explica el directivo.

A diferencia de un chatbot tradicional que responde preguntas, un agente podría revisar la agenda del usuario, buscar vuelos disponibles, comparar precios, sugerir hoteles y completar una reservación casi de manera automática.

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¿Qué es la IA al borde y cómo funciona? Imagen: Unsplash

En el hogar también tendría aplicaciones prácticas. Si detecta que el usuario está por llegar a casa, podría encender el aire acondicionado o la calefacción para que la vivienda alcance la temperatura preferida antes de su llegada.

Según Simg, esta tecnología ya comenzó a integrarse en los procesadores más recientes de MediaTek, aunque su verdadero potencial dependerá del desarrollo de aplicaciones que aprovechen estas capacidades.

El reto ahora consiste en hacer que modelos cada vez más sofisticados funcionen dentro de dispositivos pequeños sin sacrificar autonomía ni rendimiento.

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Si esa meta se cumple, la inteligencia artificial dejará de ser un servicio alojado en servidores lejanos para convertirse en una herramienta permanente que acompañe al usuario en el bolsillo, lista para responder incluso cuando no exista conexión a internet.

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