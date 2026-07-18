La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI ya está siendo aprovechada por ciberdelincuentes para engañar a los jugadores. Kaspersky detectó campañas que utilizan falsas preventas, supuestas versiones beta y hasta tokens de criptomonedas relacionados con el videojuego para robar información personal, datos bancarios y comprometer dispositivos.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, las estafas comenzaron a intensificarse después del inicio oficial de la preventa del título, el pasado 25 de junio. A través de páginas que imitan tiendas oficiales, videos en redes sociales y sitios con apariencia legítima, los atacantes buscan aprovechar la urgencia de los fanáticos por conseguir el juego antes que nadie.

¿Esperas GTA VI? Alertan sobre falsas preventas que buscan robar tus datos. Imagen: Kasperksy

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¿Cómo funcionan las falsas preventas de GTA VI?

Una de las campañas detectadas utiliza sitios web que replican la identidad visual de GTA VI e incluso incorporan tráilers y materiales promocionales reales para aparentar legitimidad.

Las páginas ofrecen la posibilidad de reservar el juego para distintas consolas. Sin embargo, al hacer clic en el botón de preventa, los usuarios son dirigidos a formularios que solicitan información como nombre, correo electrónico, número telefónico e identificaciones.

Posteriormente, se les pide ingresar los datos de una tarjeta bancaria o elegir un método de pago alternativo para completar la supuesta compra. El videojuego nunca llega y, en el proceso, la víctima puede entregar tanto su información personal como sus credenciales financieras a los atacantes.

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Kaspersky detectó sitios fraudulentos en distintos idiomas. Entre ellos se encuentra una página en portugués que suplanta la tienda oficial de PlayStation y utiliza reseñas falsas de cinco estrellas, clasificación por edad y un precio de preventa para generar confianza.

Otros métodos de robo con GTA VI

Las falsas preventas no son el único método utilizado para atraer a los jugadores. Otra de las campañas detectadas promociona una supuesta versión beta filtrada del videojuego.

El archivo es difundido a través de videos y redes sociales, donde cuentas publican tutoriales que prometen mostrar cómo descargar el juego de manera segura. Para reforzar el engaño, los videos incluyen comentarios que aseguran que el archivo corresponde a una versión real de GTA VI.

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¿Esperas GTA VI? Alertan sobre falsas preventas que buscan robar tus datos. Imagen: Kasperksy

Sin embargo, al descargar y ejecutar el archivo, los usuarios pueden exponer sus dispositivos a malware. Esto podría permitir el robo de información, el acceso no autorizado a cuentas o la instalación de programas maliciosos capaces de operar en segundo plano.

La expectativa por el videojuego también está siendo utilizada para atraer a usuarios de criptomonedas. Kaspersky identificó sitios que promocionan tokens con nombres similares al título y que utilizan elementos visuales, como el logotipo del juego, para crear una asociación aparentemente oficial.

Interactuar con este tipo de páginas puede provocar la pérdida de criptoactivos, por lo que la empresa recomienda desconfiar de cualquier token que utilice la imagen de Grand Theft Auto VI sin contar con una relación oficial con el videojuego.

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“Cuando existe urgencia por acceder primero a una preventa, una beta o una supuesta filtración, las personas tienden a bajar la guardia y a confiar en páginas, videos o enlaces que parecen legítimos”, explicó Lisandro Ubiedo, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky a través de un comunicado.

¿Cómo evitar caer en una estafa relacionada con GTA VI?

Para evitar que la emoción por el lanzamiento termine en el robo de información, Kaspersky recomienda:

Descargar juegos y archivos únicamente desde fuentes oficiales. Evita supuestas versiones beta, filtraciones, mods o archivos compartidos en sitios desconocidos.

Revisar la dirección de los sitios web. Antes de ingresar información, verifica el dominio, la URL y posibles errores de escritura o diseño.

Proteger los métodos de pago. Para compras en línea, considera utilizar tarjetas virtuales o prepagadas y activa la autenticación multifactor en tus cuentas.

Revisar los movimientos bancarios. Mantente atento a cargos desconocidos después de realizar compras en internet.

No confiar en enlaces compartidos en redes sociales. Un video o comentario que asegure tener acceso anticipado al juego no significa que la descarga sea legítima.

La recomendación principal es no dejarse llevar por la urgencia. Si una página promete una versión filtrada, una beta exclusiva o una preventa de GTA VI fuera de los canales oficiales, lo más seguro es desconfiar.

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