Spotify quiere que los niños también disfruten de la música con contenido adecuado para su edad. Por ello, anunció el lanzamiento de cuentas gratuitas y gestionadas para niños, con lo que se eliminaría la exigencia de una suscripción familiar premium y esto le permitirá a los padres crear cuentas infantiles sin costo adicional.

Esta medida ya está disponible en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia, Alemania y Países Bajos. Además, que la compañía señaló que pronto se expandirá a otras zonas como Canadá, así como en el resto de Europa y Sudamérica.

¿Spotify para niños? Esta es la nueva apuesta de la plataforma. Imagen: Unsplash

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¿Cómo funciona Spotify para niños?

Las cuentas de Spotify para niños podrán ser gestionadas por los padres que tengan suscripción activa a cualquier plan de la plataforma. La cuenta se puede crear de forma gratuita y los niños podrán escuchar la música que más les gusta, siempre y cuando esta cumpla con las características de lo que pueden consumir a su edad.

La cuenta no incluye podcast ni videos, con ello se refuerza el enfoque y la seguridad en contenidos musicales para menores. Por otro lado, sí tendrán acceso a listas de reproducción específicas, recomendaciones y el Wrapped personal que se lanza a final de año. Asimismo, podrán elegir a sus artistas favoritos para recibir recomendaciones y acceder a funconaes como Descubrimiento Semanal.

De acuerdo con Barry Nevin, director de producto de Spotify, con esta nueva herramienta se busca "eliminar la barrera económica para acceder a las cuentas gestionadas", además que busca "garantizar el acceso equitativo para cualquier familia que desee crear una cuenta de Spotify para sus hijos".

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¿Spotify para niños? Esta es la nueva apuesta de la plataforma. Imagen: Unsplash

¿Cómo abrir un perfil para niños en Spotify?

Abrir un perfil para menores de edad es muy sencillo. Basta entrar a la cuenta y dar clic en la opción de "Añadir un menor de 13 años". Posteriormente debes seguir los pasos indicados, además se activarán las herramientas de control parental como filtros de contenido y bloque de canciones o artistas en específico.

Como se mencionó anteriormente, esta función está destinada únicamente a menores de 13 años.

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