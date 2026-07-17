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Tabasco.- La estudiante tabasqueña Karla Renata Becerra Sordo, logró un examen perfecto y entró a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su primer intento.
Originaria de Macuspana y recién egresada del Instituto Tabasco con promedio de 10 y mención honorífica, la joven alcanzó los 120 aciertos de la prueba, superando el exigente mínimo de 117 respuestas positivas que establece la máxima casa de estudios para dicha carrera.
Con este puntaje, en el que respondió correctamente a reactivos de literatura, química, geografía, matemáticas, español, biología e historia, se convirtió además en la primera mujer en alcanzar esta marca en el actual proceso de ingreso.
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La histórica hazaña se dio a conocer este viernes cuando su madre, la señora Liliana Becerra, difundió la ficha de resultados en redes sociales, donde expresó su orgullo y felicidad al destacar que este logro es el inicio de una trayectoria que estará llena de servicio, humanidad y amor por la medicina.
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vr/cr
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