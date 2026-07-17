Culiacán, Sin. - Al poner en marcha el operativo vacacional de verano, con una fuerza federal, estatal y municipal de 18 mil 309 elementos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López, dijo que se va a fortalecer la seguridad en Mazatlán para que no se sigan presentando actos de violencia.

Destacó que en los meses de junio y julio se han tenido resultados importantes, con las detenciones de generadores de violencia, como es el caso del “Güero Pin”, en Escuinapa, el cual tenía un control delictivo muy amplio; lo mismo sucedió con la captura del “Texas”, en Culiacán, y el “Gavito”, en Mazatlán.

Previo al evento formal de inicio del operativo que tuvo lugar en Mazatlán, Sinuhé Tellez externó que, en el caso de la vigilancia de las carreteras federales que cruzan el estado, será la Guardia Nacional la que atenderá estas vías y las de carácter local estarán bajo vigilancia de policías municipales y estatales.

El operativo especial vacacional de verano inicia este viernes con 18 mil 309 elementos de apoyo acuático, aéreo y terrestre. | Foto: Especial.

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Mencionó que en este operativo especial vacacional de verano que inicia este viernes, se contará con el apoyo de unidades acuáticas, aéreas y terrestres, una fuerza de 18 mil 309 elementos federales, estatales, municipales, cuerpos de auxilio y de protección civil.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado apuntó que se pondrá mayor énfasis en la vigilancia en las zonas de playas y centros de mayor atracción turística local, nacional e internacional para prestar auxilio a los paseantes.

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La Secretaría de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, dio a conocer que la proyección que se tiene es que del día 14 de julio pasado al día primero de septiembre se espera una afluencia de dos millones de vacacionistas, cuya mayor concentración se ubica en las playas de Mazatlán.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado apuntó que se pondrá mayor énfasis en la vigilancia en las zonas de playas. | Foto: Especial.

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Al gunos feminicidios estarían relacionados con venta de drogas: Fiscal

Al asistir al inicio del operativo vacacional en el puerto, la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo que en algunos asesinatos de mujeres, por sus características y el contexto en el que se cometen, se presume una relación con las ventas de drogas.

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Aclaró que los indicios encontrados, como parte del conflicto delincuencial que se padece, no implican que las víctimas hayan estado relacionadas en forma directa con la venta de sustancias tóxicas, sino por el ambiente en que se desarrollaban.

La Fiscal General dijo que en el transcurso de este mes se tienen registrados siete feminicidios, dos de ellos cometidos en Mazatlán, uno más en Escuinapa, otro en Navolato y el resto en la capital del estado, cuyas investigaciones se mantienen abiertas en cada uno de los casos.

La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, relaciona algunos asesinatos de mujeres con ventas de drogas. | Foto: Especial.

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Sánchez Kondo externó que se observa que en las últimas semanas los delitos de alto impacto registran un leve ascenso en municipios sureños como Escuinapa y Mazatlán, por lo que las distintas autoridades están trabajando.

Lamentó que en esta numeraria de feminicidios se encuentre el caso reciente de la adolescente Luna Dayan “N”, de 17 años de edad, quien falleció en un hospital luego de ser atacada a balazos en su casa, en la colonia Los Huertos en Mazatlán.

Sobre el caso más reciente del asesinato de la señora Blanca “N”, de 60 años de edad, en la colonia Gabriel Leyva, de la ciudad de Mazatlán, dijo que se abrió, como en todos los casos, bajo el delito de feminicidio, por lo que se continúa con la carpeta de investigación.

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JACL/cr