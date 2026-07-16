Hermosillo, Sonora. - Un conductor de plataforma del estado de Sinaloa fue detenido por el presunto delito de homicidio en Hermosillo, la capital de Sonora.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutó una orden de aprehensión por colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) en contra de la persona requerida por delito de homicidio.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en contra de Juan Antonio “N”, de 27 años, conductor de aplicación, señalado dentro de una causa penal por el delito de homicidio doloso, cometido en agravio de Inés “N”.

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La orden fue girada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, por lo que agentes AMIC realizaron la ubicación y aseguramiento del imputado en el sector de Paseo Río Sonora y Reforma, colonia Proyecto Río Sonora, en Hermosillo.

Tras su captura, el imputado fue trasladado por personal de la AMIC a la zona limítrofe entre Sonora y Sinaloa, donde fue entregado a elementos de la Policía de Investigación de Sinaloa para continuar con el proceso correspondiente.

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Con esta acción, la Fiscalía General de Justicia del Estado de (FGJE) Sonora fortalece la colaboración interinstitucional para el cumplimiento de mandamientos judiciales y reafirma su compromiso de contribuir con las autoridades de otras entidades en la procuración de justicia.

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