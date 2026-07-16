[Publicidad]
Hermosillo, Sonora. - Un conductor de plataforma del estado de Sinaloa fue detenido por el presunto delito de homicidio en Hermosillo, la capital de Sonora.
La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutó una orden de aprehensión por colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) en contra de la persona requerida por delito de homicidio.
El mandamiento judicial fue cumplimentado en contra de Juan Antonio “N”, de 27 años, conductor de aplicación, señalado dentro de una causa penal por el delito de homicidio doloso, cometido en agravio de Inés “N”.
Lee también PAN de BC califica como "injustificada" la detención de Ernesto Ruffo; buscan desviar la atención del caso de Marina del Pilar, dice
La orden fue girada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, por lo que agentes AMIC realizaron la ubicación y aseguramiento del imputado en el sector de Paseo Río Sonora y Reforma, colonia Proyecto Río Sonora, en Hermosillo.
Tras su captura, el imputado fue trasladado por personal de la AMIC a la zona limítrofe entre Sonora y Sinaloa, donde fue entregado a elementos de la Policía de Investigación de Sinaloa para continuar con el proceso correspondiente.
[Publicidad]
Con esta acción, la Fiscalía General de Justicia del Estado de (FGJE) Sonora fortalece la colaboración interinstitucional para el cumplimiento de mandamientos judiciales y reafirma su compromiso de contribuir con las autoridades de otras entidades en la procuración de justicia.
Veracruz suma cuatro nuevos partidos políticos; OPLE incorpora a fuerzas locales y nacionales rumbo a las elecciones de 2027
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Búsquedas de personas en Tláhuac -Chalco se reanudarán el 11 de agosto: Jacqueline Palmeros; es un área que no ha sido rastreada, destaca
Universal Deportes
Final Mundial 2026: Slavko Vincic será el árbitro para el España vs Argentina
Universal Deportes
Liga MX: Atlante suma su primer descalabro en su regreso a Primera División ante el Necaxa
Nación
Gobierno federal asigna recursos para atender Alertas de Violencia de Género; invertirán más de 131 mdp
Espectáculos
¡Imperdible! Lista la cartelera de “La Velada del Año 6”
Viral
¿Peligra el Argentina-España? Nueva York registra altos niveles de contaminación por incendios en Canadá
Al día
Agua llega a Ecatepec, vecinos dejarán de pagar por pipas de agua
La Roja
Captan agresión contra guardia de seguridad en residencial del Pedregal