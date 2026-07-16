Aunque la creencia popular asocia este amuleto con una probabilidad de hallazgo de uno entre 10,000, investigaciones científicas recientes sugieren que la probabilidad real de encontrar un ejemplar de cuatro folíolos se sitúa cerca de uno entre 5,076. Esta rareza responde a una alineación de factores genéticos y ambientales que cualquier persona puede incentivar desde su hogar.

A través de especies accesibles como el trébol blanco (Trifolium repens) o variedades ornamentales como el trébol de la Cruz de Hierro (Oxalis deppei), es posible diseñar un espacio óptimo para el desarrollo de estas singulares piezas botánicas.

Foto: Canva

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El método científico detrás del folíolo extra

La aparición de la cuarta hoja no es un evento meramente fortuito, sino el resultado de factores genéticos y condiciones del entorno que interactúan de forma directa. De acuerdo con un estudio desarrollado en 2019 por la investigadora Minori Mori en Tsukuba (Japón), la presencia de suelos enriquecidos con fosfatos y la aplicación controlada de la hormona vegetal auxina inciden de manera determinante en el incremento de tréboles con cuatro o más folíolos.

Para quienes deciden iniciar su cultivo en interiores o exteriores, los requerimientos básicos para un desarrollo vigoroso son los siguientes:

Suelo con excelente filtración: Se requiere un sustrato ligero mezclado con perlita o arena gruesa, asegurando un pH ideal de entre 6.0 y 7.0 para facilitar la absorción de nutrientes.

Se requiere un sustrato ligero mezclado con perlita o arena gruesa, asegurando un pH ideal de entre 6.0 y 7.0 para facilitar la absorción de nutrientes. Control de la humedad : El riego debe ser moderado, permitiendo siempre que la capa superior de la tierra se seque antes de volver a humedecer, evitando la pudrición de las raíces o la aparición de hongos como el oídio.

: El riego debe ser moderado, permitiendo siempre que la capa superior de la tierra se seque antes de volver a humedecer, evitando la de las raíces o la aparición de hongos como el oídio. Nutrición balanceada: Dado que estas plantas fijan el nitrógeno de manera natural, no requieren fertilizantes sintéticos de alta intensidad, los cuales suelen provocar un crecimiento débil. En su lugar, el uso de compost orgánico o aportes suaves como agua de cáscara de plátano diluida suministra los nutrientes necesarios.

Foto: Captura de pantalla en Mercado Libre

Guía paso a paso para la siembra en el hogar

El proceso de cultivo se puede realizar tanto a partir de semillas en jardín como mediante bulbos en macetas:

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Selección del contenedor: Elija una maceta pequeña que cuente con agujeros de drenaje en la base para evitar encharcamientos.

Elija una maceta pequeña que cuente con agujeros de drenaje en la base para evitar encharcamientos. Siembra de bulbos o semillas: Si utiliza bulbos de Oxalis , entiérrelos a una profundidad de 2 a 3 centímetros con la punta estrecha hacia arriba, manteniendo una distancia de 5 centímetros entre ellos. Para semillas de trébol al aire libre, siembre a una profundidad de 1 a 2 centímetros compactando bien la tierra posterior a la siembra.

Si utiliza bulbos de , entiérrelos a una profundidad de 2 a 3 centímetros con la punta estrecha hacia arriba, manteniendo una distancia de 5 centímetros entre ellos. Para semillas de trébol al aire libre, siembre a una profundidad de 1 a 2 centímetros compactando bien la tierra posterior a la siembra. Ubicación y temperatura : Coloque el recipiente en un espacio con luz solar indirecta brillante. El sol directo quema sus hojas, mientras que las temperaturas moderadas de entre 18 y 24 °C promueven un crecimiento uniforme.

: Coloque el recipiente en un espacio con luz solar indirecta brillante. El sol directo quema sus hojas, mientras que las temperaturas moderadas de entre 18 y 24 °C promueven un crecimiento uniforme. Prevención de plagas: Inspeccione periódicamente los brotes para detectar pulgones o arañas rojas, aplicando soluciones ecológicas como aceite de neem o jabones insecticidas ante cualquier anomalía.

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