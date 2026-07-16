El edificio al que se está trasladando una sede de la Secretaría de Cultura, ubicado en Dinamarca 84, cuenta con todas las revisiones estructurales y los dictámenes necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores; así lo aseguró la propia Secretaría en una tarjeta informativa publicada el día de hoy.

En la misma publicación, la dependencia explicó:

"A partir del presente mes de julio se ha iniciado la mudanza de equipos de trabajo y mobiliario al nuevo espacio, el cual tiene condiciones y servicios óptimos, cuidando la integridad de todos y todas las personas trabajadoras, colaboradoras y usuarias".

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Sin embargo, la tarjeta informativa no presenta ningún tipo de documento que respalde lo que afirma.

El pasado 15 de julio, alrededor de 50 integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura federal cerraron la circulación a la altura de Chapultepec y Dinamarca en protesta por las condiciones del edificio: falta de ventilación, sobrepoblación en los pisos, inclinaciones, humedad y elevadores que funcionan mal.

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Ese mismo día, el sindicato informó a EL UNIVERSAL que la titular de la Unidad Administrativa de Finanzas reconoció que no existe un dictamen al respecto.

La exigencia de los trabajadores es que se presente el dictamen estructural y el documento de Protección Civil; por ello, aunque levantaron la protesta, decidieron no presentarse a laborar en el edificio hasta que les sea entregada esa documentación.

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