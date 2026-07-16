El gobierno federal avanza en la formalización y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los convenios específicos de colaboración con las entidades federativas para la asignación y ejercicio de recursos destinados a atender las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), informó la Secretaría de las Mujeres.

La dependencia señaló en un comunicado que a través de la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias, se establecen las metas técnico-operativas y los lineamientos presupuestales que regirán la aplicación de los recursos en las entidades con declaratorias de alerta, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, seguridad y acceso a la justicia para las mujeres.

Como parte de este proceso, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el convenio correspondiente a Baja California, entidad a la que se asignaron 8 millones 279 mil 391 pesos para la ejecución de acciones relacionadas con la atención de la Alerta de Violencia de Género.

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La Secretaría de las Mujeres indicó que para el ejercicio fiscal en curso, se destinarán más de 131 millones de pesos a nivel nacional para atender las AVG, recursos que forman parte del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas.

Estos fondos también se articulan con las acciones desarrolladas por los Centros de Justicia para las Mujeres y los Espacios de Refugio Especializados, como parte de la estrategia federal de atención integral a las violencias contra las mujeres.

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De acuerdo con la dependencia, el presupuesto permitirá fortalecer las investigaciones ministeriales, contratar personal especializado con perspectiva de género para la atención y acompañamiento de víctimas, así como desarrollar acciones preventivas en los municipios donde existe una declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

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Los gobiernos estatales que reciban los subsidios deberán transparentar el uso de los recursos mediante la entrega de informes parciales y finales sobre el avance físico y financiero de los proyectos, además de reportes de cierre del ejercicio presupuestal.

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La Secretaría de las Mujeres precisó que la aplicación de los recursos federales estará sujeta a mecanismos de supervisión y fiscalización por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Auditoría Superior de la Federación.

La dependencia sostuvo que la coordinación con los gobiernos locales busca fortalecer la protección de las mujeres en las regiones con mayores niveles de vulnerabilidad y contribuir a la atención de las causas que generan la violencia feminicida en el país.

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