La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California por el PAN , por presunto contrabando de combustible.

Informó que al exmandatario se le cumplimentó este jueves orden de aprehensión en el municipio de Ensenada, derivado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa de su propiedad.

A través de un mensaje en redes sociales, señaló que el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo de un juez orden de captura contra el panista por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Indicó que la detención se realizó por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Acusaciones contra Ernesto Ruffo

El 22 de julio del 2025, el Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch confirmó la investigación a la empresa Ingemar, S.A. de C.V. vinculada a Ernesto Ruffo Appel, así como el uso de ferrotanques como medida de almacenamiento en su modos operandi.

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En una entrevista realizada por EL UNIVERSAL días después, el entonces socio de la empresa involucrada en el megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol, se deslindó de responsabilidades y aseguró estar listo por si es requerido por las autoridades.

Al cuestionarlo sobre tener la conciencia limpia, aseguró que “Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”, declaró.

El 8 de septiembre pasado, este mismo medio dio a conocer que la Agencia Nacional de Aduanas de México y la FGR tenía listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas del país, por su presunta participación en el delito de contrabando de combustible. Entre ellas estaba la de Ruffo Appel.

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Decenas de vagones cargados con 15 millones de litros de combustible robados fue asegurado por elementos de las fuerzas federales en Coahuila. Foto: Especial

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Ingemar, empresa relacionada a megadecomiso de combustible

El 8 de julio del 2025, se informó del aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible ilegal en el estado de Coahuila.

Entonces, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que el producto no era proveniente de tomas ilegales del estado, sino que "iba cruzando por la entidad".

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Harfuch aseguró el cargamento como "histórico" debido a la obtención de combustible en 129 carrotanques.

Dos días después, el gobierno federal informó de la investigación a cuatro empresas mexicanas y estadounidenses involucradas en el caso, las cuales eran Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels y Industriales Fundentes.

Los dueños de dichas empresas supuestamente tejieron una red para lograr el traslado, paso por aduanas y almacenamiento de combustible de manera ilegal.

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Entre los socios de Ingemar destacan José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro y Ernesto Ruffo Appel.

Las redes criminales del robo de gasolinas operan en 19 estados como Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas. Foto: Especial

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Ernesto Ruffo formaba parte de Somos México

Desde 1989, Ruffo formó parte del Partido Acción Nacional y de acuerdo con el medio Zeta, en una nota publicada en febrero 2026, aseguró que pese a que no dejaba su militancia, participaría como ciudadano en Somos México.

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“El PAN está cerrado y desde la marea rosa se ha formado este proyecto, y participaré como ciudadano. No he renunciado al PAN, tampoco renuncio a ser ciudadano, soy consejero ciudadano”, respondió.

Ruffo Appel descartó contender en las próximas elecciones, “no, solo busco ser consejero, aportar con mi experiencia como ciudadano. Pero no, ni en este nuevo proyecto ni en el PAN, que están cerrados”, reiteró el exgobernador.

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