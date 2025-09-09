Ernesto Ruffo Appel, socio de la empresa Ingemar, involucrada en el megadecomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila y requerido por autoridades federales por estar supuestamente implicado en la red de huachicol fiscal, afirmó que lo que se busca con esas acusaciones es repartir el costo político de un problema del gobierno federal.

“Lo que le pasa a este gobierno de Morena es que traen tanta gente involucrada en tanto asunto, que alguien está buscando la compensación como para repartir la mala imagen y salpicarle a otros las mismas broncas internas que traen”, indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exgobernador panista de Baja California le mandó decir al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch: “Aquí estoy”, pero asegura que hasta el momento nadie lo ha requerido para información sobre el caso.

“Aludí y vuelvo a hacerlo, a García Harfuch: aquí estoy’, pero pues no me han buscado, no me han hablado, no nada. Pareciera que el asunto se ha diferido a buscarme porque lo que quieren es que mediáticamente se reparta el costo de toda esta corrupción”, subrayó.

Ayer 8 de septiembre, EL UNIVERSAL dio a conocer que la Agencia Nacional de Aduanas de México y la FGR tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas del país, por su presunta participación en el delito de contrabando de combustible, entre ellas está la de Ruffo Appel.

El problema está en el gobierno federal

El panista precisó también que el problema del huachicol fiscal es un asunto meramente del gobierno federal y de la corrupción que han dejado infiltrar entre funcionarios de Aduanas.

“Este asunto del huachicol fiscal tiene que pasar por la aduana, entonces la primera responsabilidad es del mismo gobierno, a través de la aduana (…) lo que está diciendo esa detención es que el problema es del mismísimo gobierno. Los que están permitiendo esto son los que permiten la corrupción en las aduanas”, aseguró el exgobernador.

Ruffo Appel también aclaró que tiene 49% de las acciones de Ingemar; otra persona 49% y entre otras dos se reparten 2% restante. Para tomar decisiones dentro de la misma debe contarse con 51% de los accionistas, insistió.

“Yo solamente soy inversionista, accionista de la empresa. No soy mayoritario, porque reiteradamente lo han dicho así y no lo soy. Para una decisión de la empresa tiene que haber una asamblea de la empresa. Nadie domina la empresa sino la asamblea de accionistas”, detalló.

El escándalo

De acuerdo con fuentes federales cercanas a EL UNIVERSAL, las órdenes de aprehensión comenzaron a solicitarse desde el primer día de agosto de 2025, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías locales ante jueces de todo el país.

El domingo pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas al contrabando de combustible luego del megadecomiso de 10 millones de litros de diesel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.

En conferencia de prensa, el funcionario federal confirmó la captura de tres empresarios, cinco marinos en activo y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas.

Ayer, uno de los marinos señalados, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se quitó la vida en su vehículo, según confirmó la misma Secretaría de Marina.