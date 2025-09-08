Ciudad Victoria.- Tras darse a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal, entre ellos empresarios, marinos y ex funcionarios de aduanas, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que, “el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno que está en contra de la corrupción”.

Al ser entrevistado hoy en el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera, al mandatario tamaulipeco se le preguntó lo siguiente:

-¿Cuál es su postura sobre la investigación que se realiza en torno al decomiso de huachicol en Tampico, donde ya hay ex altos mandos de la Secretaría de Marina detenidos?

Lee también Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

“Que bueno que lo que nosotros estamos procurando en esta administración, en este modelo de gobierno, como lo ha señalado y lo reitera cada vez que tiene la oportunidad de dirigirse a la sociedad y al acuerdo de México, que el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno que está en contra de la corrupción”, respondió.

Añadió que, “gracias a ese trabajo honesto y dedicado es que se han podido hacer grandes obras de futuro para nuestra nación y de recuperación de nuestros espacios públicos y de reconstrucción del tejido social”.

Respecto a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Victoria, el gobernador la calificó como excelente: “Tuvo la presidenta muy buenos comentarios de su visita a Tamaulipas, el esfuerzo que hace el pueblo tamaulipeco por sumarse a esta gran transformación humanista, de estos grandes proyectos estratégicos y que se han planteado a través de la federación y que hemos visto el apoyo de los mismos y que están ya muchos de ellos en ejecución y próximamente otros dentro de su administración, ya que apenas estamos en el primer año, seguramente se van a desarrollar, en su segundo o tercer año de su gobierno”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL