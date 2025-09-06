Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Entre los siete detenidos por sus presuntos nexos con el huachicol fiscal se encuentra el exdirector de Administración y Finanzas de la ASIPONA del puerto de Tampico, Tamaulipas, Francisco Javier Antonio Martínez, además del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reporta que el exfuncionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) fue capturado ayer a la una de la tarde, sin embargo, no se específica el lugar ni la autoridad que llevó a cabo la detención.

La ficha solo da cuenta del nombre de Francisco Javier Antonio Martínez y su descripción como una persona de “tez morena, estatura 1.70. Complexión media, cabello corto negro”, detenido el 4 de septiembre y en traslado.

Lee también ¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Foto: Especial

De acuerdo con fuentes federales, Antonio Martínez está presuntamente relacionado con el buque Challenge Procyon, que en marzo pasado fue asegurado con 10 millones de litros de combustible ilegal procedente de Texas, en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

¿Quién es Francisco Javier Antonio Martínez?

El alto exfuncionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, se desempeñó como director desde marzo 2024. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también fue administrador de la aduana de Matamoros y administrador de proyectos aduaneros del SAT.

En su reportaje titulado Huachicoleros son socios de alto funcionario del Sistema Portuario Nacional, MCCI da cuenta del ascenso económico del exfuncionario a lo largo de los años y desde su ingreso como trabajador del SAT en 2013.

A partir de ese año, la actividad económica de Antonio Martínez aumentó, desempeñándose como jefe de departamento de la Administración General de Evaluación, y posteriormente como subadministrador de la misma área.

Lee también Detienen a vicealmirante presuntamente implicado en huachicol fiscal; cae junto a otras siete personas

Posteriormente en 2015 fungió como administrador de Proyectos Aduaneros de la Administración General de Aduanas y de 2017 a 2018, fue administrador de la Aduana de Matamoros. Luego, en 2019 volvió al SAT como jefe de departamento de Recintos Fiscalizados de la Aduana de México (Pantaco).

De taquero a coleccionista de autos

En su mismo reportaje, Mexicanos contra la Corrupción da cuenta de que el exfuncionario ahora detenido, en su declaración patrimonial del 2020 presenta ingresos anuales por dos negocios y dos vehículos de su propiedad.

El documento afirma que en 2019 tuvo ingresos de 360 mil pesos por una taquería de nombre Tacquiao con sede en Chimalhuacán, Edomex y un puesto en la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX, así como ingresos anuales por 480 mil pesos de un taller mecánico ubicado en Atizapán, Edomex.

En su declaración del 2021, el exfuncionario reportó que en 2020 sus ingresos aumentaron a 1.8 millones de pesos por la taquería y el taller mecánico.

Lee también En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

Para el 2024 y ya como titular de la administración y finanzas de la ASIPONA en Tampico, su declaración patrimonial reportó ingresos mensuales por ambos negocios por un monto de 500 mil pesos.

El funcionario, de acuerdo con el reportaje, también reportó la colección de 18 vehículos, entre los que destacan autos clásicos de colección, camionetas de lujo y dos motocicletas Harley-Davidson.

Esta es su colección de vehículos :

Camaro 1979

Javelin 1968

Thunderbird 1967

Chevelle 1974

Escalade 2023

Liberty 2012

Range Rover Sport 2022

Mustang 1965

Imperial 1967

Lemans 1972

Maverick 1974

X-Trail 2019

Fleetline 1946

Harley Davidson Fat Boy 2021

BMW 540I A 2002

Harley Davidson Ultra Electra Glide 2019

Styleline 1951

Chevrolet 1986

Colección de 18 vehículos de Francisco Javier Antonio Martínez, exdirectivo del Sistema Portuario Nacional detenido y asociado con huachicoleros (06/09/2025). Foto: Mexicanos contra la Corrupción

Lee también Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Señalan a Antonio Martínez como parte de una red huachicolera

De acuerdo con las fuentes consultadas por MCCI, Antonio Martínez es señalado como parte de una red que opera el tráfico de combustible ilegal en el puerto de Tampico, donde, asegura, también participan exfuncionarios federales, personal de la ASIPONA y las personas que manejan los muelles a los que llegan los buques huachicoleros.

Las fuentes dan cuenta de que toda esta red opera bajo el amparo de los mandos de la Secretaría de Marina que administran los puertos. Según este mismo reportaje, los buques huachicoleros libran la vigilancia, revisión y seguridad en el puerto tamaulipeco y una vez que llegan se encargan de cargar clandestinamente el combustible que más tarde distribuyen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc