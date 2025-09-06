Más Información

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Detienen en flagrancia a entrenador de futbol abusando de niña de 12 años en San Luis Potosí; familia de la menor procederá legalmente

Detienen en flagrancia a entrenador de futbol abusando de niña de 12 años en San Luis Potosí; familia de la menor procederá legalmente

En 30 segundos, ambulantes burlan operativos para evitar ser levantados y pagar multas

En 30 segundos, ambulantes burlan operativos para evitar ser levantados y pagar multas

"No se llega al gobierno para beneficiarse", dice Sheinbaum en Zacatecas; reitera llamado a vivir en la justa medianía

"No se llega al gobierno para beneficiarse", dice Sheinbaum en Zacatecas; reitera llamado a vivir en la justa medianía

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch informó de la detención de directivos de empresas y servidores públicos, tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de hidrocarburo en , Tamaulipas el pasado 31 de marzo.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

García Harfuch señaló que tras trabajos de investigación se lograron las detenciones, por lo que se continuará hasta detener a todos los involucrados.

El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal", señaló el funcionario.

Lee también

Adelantó que se dará una conferencia de prensa este domingo 7 de septiembre, a las 11:00 horas, en donde se darán a conocer todos los detalles y las acciones en conjunto.

El pasado 31 de marzo, autoridades federales identificaron un buque sospechoso que arribó al puerto de Tampico con presunto cargamento de aditivos, y tras labores de inteligencia se corroboró que el barco transportaba diésel ilegal por lo que fue asegurado.

En su momento, fueron asegurados 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses