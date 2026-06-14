Hace unos días, los Pumas se robaron los reflectores en el futbol mexicano al hacer oficial la salida de Efraín Juárez del banquillo.

El director técnico mexicano decidió no continuar al frente del Club Universidad Nacional y renunció, a pesar de que todavía tenía seis meses de contrato e, incluso, tenía la oportunidad de extenderlo.

Sin embargo, las diferencias con la vicepresidencia deportiva, encabezada por Antonio Sancho, lo obligaron a preferir dar un paso al costado antes de continuar.

El canterano auriazul se marchó de la manera en la que nadie esperaba y, hasta el momento, sigue sin dar una explicación.

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Ni siquiera a la afición universitaria le ha dedicado un mensaje de despedida en sus redes sociales.

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Incluso, Keylor Navas ya se despidió de Efraín Juárez de manera pública, al dedicarle una publicación.

Recientemente, Guillermo Martínez fue cuestionado sobre la salida de Efra de la institución auriazul, pero evitó hablar al respecto.

"Es algo que, realmente, no me gustaría opinar porque desconozco al 100% el contexto de cómo se dieron las cosas... el foco está ahorita aquí en Selección Mexicana", declaró.

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En entrevista con TUDN, el Memote reconoció que confía en que la cúpula universitaria podrá encontrar una solución a la salida de Efraín Juárez.

"Creo que nuestra directiva también es capaz de resolver este tipo de situaciones y veremos qué pasa", mencionó.

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El centrodelantero mexicano también aprovechó para hablar sobre su situación contractual con los Pumas.

El atacante tricolor compartió que aún tiene un vínculo laboral con el equipo auriauzul y, aunque está por terminar, su representante ya está negociando.

"Todavía tengo contrato, está próximo a vencer, pero creo que ya están en esa pláticas a ver qué es lo que sucede. Veremos que suena para nosotros; en el plano personal, a ver qué viene", externó Guillermo Martínez.

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Cabe resaltar que el Memote llegó al Club Universidad Nacional en diciembre de 2023, es decir, está por cumplir tres años.

Desde entonces, ha disputado 92 partidos, marcado 31 goles y aportado dos asistencias.