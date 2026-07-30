Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifestaron afuera del Archivo General Agrario y la Procuraduría Agraria, localizados en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Agustín Rivera explicó que el fin de dicha manifestación fue dar seguimiento a posibles anomalías durante la elección a la casa ejidal de Santa María Chimalhuacán, Estado de México, la cual fue ganada por la planilla verde, encabezada por Carmen Constantino.

"(Constantino) se declaró ganadora del comisariado ejidal, pero cuando se celebraba la asamblea, a comienzos de julio, elementos de la policía evitaron la entrada a miembros de las planillas azul y roja. Entonces fue una reunión afín a ella y su planilla. Debió haber habido un consenso", dijo.

Manifestación Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a las afueras de la Procuraduría Agraria. Foto: Diego Flores Téllez / EL UNIVERSAL

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Ante esta situación, entregaron un documento en la Procuraduría Agraria, liderada por Víctor Suárez Carrera, a inicios de julio, para que ordenara al Registro Agrario Nacional (RAN) desconocer la asamblea y no darle el triunfo a la planilla verde. "A pesar de las evidencias, le dieron la victoria", agregó.

"Por eso estamos aquí, para que se haga una asamblea donde todos participemos y gane quien deba ganar. No exigimos que nos den el triunfo a nosotros, más bien lo que se deba hacer", declaró.

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Manifestación Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a las afueras de la Procuraduría Agraria. Foto: Diego Flores Téllez / EL UNIVERSAL

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En la entrada de la calle Bucareli, las y los inconformes colocaron una lona de su organización y pegaron diferentes cartulinas con las consignas "Comité de Defensa de los Tlateles", "¡Gobierno, escucha, estamos en pie de lucha!", "¡Queremos solución!", "Se ve, se siente, la UNTA está presente!", "Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno", "¡Si no hay solución, nos quedamos en plantón!", etcétera.

Después de unos minutos, el procurador agrario recibió a una comisión compuesta por 10 personas, encabezada por el dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos.

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