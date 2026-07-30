Cientos de personas migrantes ingresaron este jueves 30 de julio desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África, y se sumaron a las alrededor de mil 500 que habían llegado durante los últimos días, en medio de una situación que las autoridades locales calificaron como una "emergencia humanitaria".

Pertenencias de las personas que intentaron cruzar hacia Europa. (30/07/26) Foto: AP

Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles ubicados en territorio africano, constituyen las únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea, por lo que representan uno de los principales puntos de acceso para la migración irregular hacia el continente.

Gente reunida en Bab Sebta, en la frontera entre Marruecos y España, cerca del enclave español de Ceuta. (30/07/26) Foto: AFP

La nueva ola migratoria representa el mayor flujo de personas hacia Ceuta desde mayo de 2021, cuando cerca de 10 mil migrantes cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad autónoma en tan solo dos días.

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Muchos migrantes entraron este jueves felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban "¡Adiós Marruecos, hola España!", indicó la periodista de la AFP, que observó en una playa numerosos flotadores redondos y ropa abandonados por las personas que habían llegado a nado.

Gente reunida en Bab Sebta, en la frontera entre Marruecos y España, cerca del enclave español de Ceuta. (30/07/26) Foto: AFP

Imágenes de cadenas locales habían mostrado a decenas de hombres y adolescentes llegando por el mar desde la vecina Marruecos a las costas de la urbe.

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Migrantes cruz desde Morocco al enclave de Ceuta. (30/07/26) Foto: AP

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