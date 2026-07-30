"Soy capaz de hacer cualquier cosa", dice Maca (Silvia Navarro) al enterarse de que Julieta (Azul Guaita), su hija, requiere de un trasplante de riñón y este debe ser realizado urgentemente. Con esta circunstancia inicia "El otro padre", serie que ya se puede ver a través de Netflix.

Durante su fiesta de graduación, Julieta se desvanece, lo que genera un caos entre familia e invitados. Pronto, papás y hermanos se aplican pruebas de ADN para determinar el grado de compatibilidad y saber quién es el candidato idóneo para ser donante.

Sin embargo, en uno de esos golpes bajos de la vida, los exámenes revelan que Ricardo (Manolo Cardona) no es el padre biológico de Julieta, lo que desencadena que él enfrente dos batallas: la de encontrar a como dé lugar el donante para que su hija continúe viviendo y sortear la sorpresa y la decepción de saberse traicionado por su mujer.

Pero no sólo Macarena y Ricardo están dispuestos a hacer lo que sea por salvar la vida de Julieta, Bernardo (Emilio Osorio), su hermano, arriesga todo en el mercado negro para poder pagar el órgano y, de paso, tiene la tentación de convertirse en creador de contenido para adultos.

A lo largo de 10 episodios, la historia cuenta con pasajes emotivos, de suspenso y de intriga debido a los secretos revelados y a las consecuencias que esto trae dejando como fondo que es la crianza, la convivencia y el amor lo que sustenta a la paternidad y no un lazo sanguíneo.

La temporada completa de este drama familiar con tintes de thriller, en el que también actúan Blanca Guerra, Emilio Osorio y José María de Tavira, ya está completa a través de Netflix.

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Dónde ver: Netflix