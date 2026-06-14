En las últimas horas un video se ha viralizado a través de redes sociales, llamando la atención de aficionados mexicanos y espectadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la plataforma de X, un noticiero de Corea del Sur se volvió tendencia, luego de mostrar las celebraciones de la hinchada mexicana durante una transmisión en vivo.

En redes sociales ya se ha viralizado distintos videos de las celebraciones y festejos de la hinchada mexicana, distintiva por su euforia, calidez y espontaneidad.

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Corea del Sur agradeció apoyo de afición mexicana: “Fue una fuente de energía, una clave de la victoria” / FOTO: Valente Rosas - EL UNIVERSAL

¿Por qué se volvió viral en redes?

A pocos días de realizarse en enfrentamiento deportivo entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, diversos aficionados han demostrado gran hospitalidad a los visitantes surcoreanos, quien llegaron a la Perla Tapatía para apoya a su selección y disfrutar del espíritu festivo.

Para mostrar este entusiasmo futbolero del otro lado del planeta, el noticiero YTN trasmitió las porras y coros de la afición mexicana. No obstante, lejos de cánticos de ánimo, las personas coreaban: "¡Corea va a probar, el chi** nacional!, ¡Corea va a probar, el chi** nacional!".

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La escena llamó la atención de los internautas, pues, aunque la intención de la cadena informativa era transmitir las reacciones por la victoria de Corea frente a República Checa en el Estadio Guadalajara (Akron), los reporteros terminaron registrando un albur mexicano.

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🇰🇷🇲🇽 | Un noticiero surcoreano transmitió las porras de los aficionados mexicanos, sin tener la menor idea de lo que estaban coreando



La inocencia coreana y la creatividad mexicana, una amistad que no necesita traducción 🤝😅 pic.twitter.com/dNkGdL1Pm5 — Piojismo (@Piojismo1906) June 14, 2026

Como era de esperarse, las reacciones de usuarios mexicanos no tardaron en aparecer en las plataformas, destacando la conexión y hermandad entre ambas aficiones, así como el intercambio cultural en el evento. Algunos de los comentarios más populares fueron:

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" La inocencia coreana y la creatividad mexicana , una amistad que no necesita traducción".

"Amigos y rivales unidos por el fútbol ".

" Dos culturas , un solo momento de absoluta confusión internacional".

"Una prueba más de que el fútbol se habla en muchos idiomas".

"Algunas cosas es mejor dejarlas sin traducir".

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mndsm