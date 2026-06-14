El periodista deportivo mexicano Mauricio Ymay se disculpó públicamente a través de sus canales oficiales tras la intensa polémica desatada por sus recientes declaraciones, en las cuales sugirió emplear la fuerza pública y tácticas de dispersión contra colectivos en la Ciudad de México.

El incidente, ocurrido durante una entrevista previa a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, generó un rechazo generalizado en plataformas digitales por parte de defensores de derechos humanos y la sociedad civil. Ante la gravedad de las críticas que lo señalaron por priorizar la estética de un evento deportivo sobre la crisis humanitaria del país, el comunicador difundió un texto de retractación dirigido a las familias afectadas.

Foto: Captura de pantalla en X

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El origen de la controversia en la cobertura mundialista

La controversia se originó durante la participación de Ymay en el podcast de entrevistas (Off the record), conducido por el también periodista David Faitelson. Al abordar la problemática de las movilizaciones sociales en la vía pública frente a la llegada del torneo internacional, el analista sugirió e instó al uso de herramientas de dispersión física (tales como balas de goma, tanquetas y agua a presión) para retirar las manifestaciones que realizan diversos colectivos de madres buscadoras en las inmediaciones de los recintos deportivos.

La postura del comunicador generó una indignación inmediata en las redes sociales. Diversos usuarios y activistas calificaron las declaraciones como una incitación a la represión violenta y un acto de profunda indiferencia ante el dolor de las familias que dedican sus esfuerzos a la localización de personas desaparecidas en territorio nacional.

La crítica colectiva enfatizó el drástico contraste entre los recursos destinados al entretenimiento de la justa mundialista y la vulnerabilidad de las organizaciones civiles que exigen justicia.

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El mensaje de disculpa y las repercusiones institucionales

Ante la escalada de las protestas digitales, Mauricio Ymay utilizó su cuenta oficial en la red social X para difundir un comunicado escrito titulado (He escuchado, he reflexionado y este es mi mensaje).

En el texto explicativo, el periodista deportivo argumentó que su intención original era únicamente manifestar un anhelo de orden y seguridad para el desarrollo de la inauguración del torneo, asegurando que (en ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan).

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A pesar de su justificación inicial, el conductor reconoció el peso público de sus aseveraciones y la validez de los reclamos ciudadanos. En su declaración final, apelando a su entorno familiar, el comunicador enfatizó que (como padre, hijo y esposo, me resulta imposible ser indiferente ante el dolor, la incertidumbre o las injusticias que enfrentan muchas familias en nuestro país. A ellas ofrezco una sincera disculpa por mi desafortunados comentarios).

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (órgano del gobierno de México encargado de vigilar las conductas de exclusión) mantiene lineamientos públicos que exhortan a los comunicadores a evitar discursos que estigmaticen a las poblaciones vulnerables, mientras la opinión pública continúa debatiendo el impacto de sus palabras.

Foto: Captura de pantalla en X.

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