El periodista deportivo Mauricio Ymay se encuentra en el centro de la controversia digital tras emitir una serie de declaraciones que encendieron los ánimos en las plataformas sociales.

Durante una reciente emisión, el analista sugirió el uso de la fuerza y medidas represivas en contra de manifestaciones organizadas por diversos colectivos, lo que desató una ola de indignación inmediata entre los usuarios, quienes ahora exigen de forma masiva su salida de los medios de comunicación bajo el argumento de que sus palabras incitan a la violencia y vulneran el derecho a la protesta.

Mauricio Ymay desata polémica por comentarios sobre protestas durante el Mundial 2026. FOTO: Captura

Lee también: Esta fue la última publicación de Oliver Tree y Gaspi en Instagram; mueren en accidente aéreo en Brasil

Usuarios arremeten contra el analista por incitar a la violencia

La respuesta en redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram no se hizo esperar. Cientos de internautas y activistas compartieron el fragmento del video donde el comunicador realiza los polémicos comentarios, calificándolos de inaceptables y peligrosos para el discurso público.

Las tendencias locales se inundaron con consignas que demandan una postura firme por parte de la cadena televisiva para la que trabaja, señalando que la libertad de expresión no debe ser un escudo para promover la represión ni normalizar discursos de odio en espacios con altos niveles de audiencia.

(1/3) Este es Mauricio Ymay, el “periodista deportivo” que sugirió usar balas de goma, tanquetas y agua a presión contra madres buscadoras en la Ciudad de México.



Sus palabras NORMALIZAN LA REPRESIÓN y buscan ESCONDER EL DOLOR de miles de familias. pic.twitter.com/LIk6eqfyfg — Movimiento Global a Gaza México (@GMTGMexico) June 12, 2026

Diversos colectivos civiles se han sumado al llamado de cancelación, advirtiendo que, de no existir una sanción ejemplar o una rectificación clara, se promoverá un boicot contra los anunciantes del programa, argumentando la urgencia de establecer límites éticos claros en el periodismo actual.

[Publicidad]

También te interesará:

Luisito Comunica responde a críticas por pago de utilidades; señala que repartió 400 mil pesos de su bolsillo

¿Cuál es la mejor hora para levantarse después de los 60 años?; esto dicen los expertos

[Publicidad]

¿Tienes un perro viejito? 3 cuidados clave para su salud y bienestar; protege a tu mascota esta etapa de vida

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov