El asalto a Karely Ruiz ocurrido durante la madrugada del miércoles 29 de julio provocó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que la influencer confirmara que un grupo de personas ingresó a su su domicilio, ubicado en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, mientras su familia dormía.

Lupita TikTok muestra su apoyo a Karely Ruiz. Foto: @karelyruiz

Tras los hechos, Lupita TikTok publicó un mensaje de respaldo, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre lo sucedido.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido pidió que dejaran de atacar a Karely Ruiz y a su familia, al asegurar que se trata de una persona que constantemente ayuda a otras personas y que no perjudica a nadie.

"Con mi amiga Karely no se metan con nadie, porque es una persona muy linda, que ayuda a la gente y que es muy buena. Yo la quiero mucho. Es mi comadre, mi amiga [...] La voy a seguir apoyando como mi amiga", expresó.

Sus declaraciones - como era de esperarse- comenzaron a circular en redes, donde cientos de usuarios también enviaron muestras de apoyo a la influencer.

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¿Cómo ocurrió el asalto en la vivienda de Karely Ruiz?

De acuerdo con los primeros resportes, varios hombres armados ingresaron al domicilio mientras los habitantes dormían. Durante el atraco, la pareja de Ruiz, Jhon Echeverry, fue golpeada cuando intentó resistirse al robo.

Sin embargo, los delincuentes lograron apoderarse de joyería con un valor aproximado de 200 mil pesos, además de otros objetos de valor, antes de escapar del lugar.

Asaltan vivienda de Karely Ruiz. Foto: Especial

Ante ello, realizaron una llamada de auxilio alrededor de las 4:00 de la mañana, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron a la vivienda ubicada entre las calles Sierra de Segura y Sierra de Altamira.

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Cuando los oficiales llegaron, únicamente encontraron a la pareja afectada, ya que los responsables ya habían abandonado el inmueble.

Horas después, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables.

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¿Qué dijo Karely Ruiz tras confirmar el robo en su casa?

Después de que la noticia se difundiera, Ruiz publicó un comunicado en sus redes sociales para informar el estado de su familia.

La influencer señaló que personas ajenas ingresaron a su vivienda para cometer el robo, atentando contra la seguridad de quienes se encontraban en el domicilio.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, aseguró que ella y su familia se encuentran bien, situación que calificó como lo más importante, ya que consideró que las pérdidas materiales pueden recuperarse.

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"Nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así", escribió.

Asimismo, dejó claro que buscará que el caso no quede sin consecuencias legales y afirmó que llegará hasta las últimas instancias para que se haga justicia y los responsables respondan por lo ocurrido.

-Con información de Marcela Perales

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