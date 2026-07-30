El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que podría retirar temporalmente la nominación de Todd Blanche como fiscal general de EU hasta que los senadores republicanos que buscan concesiones del máximo fiscal dejen sus cargos el próximo año.

El jueves, Trump reafirmó su decisión de elegir a su exabogado personal como máximo responsable de la ley en el país, calificándolo de "una estrella". Añadió que mantendrá a Blanche como fiscal general interino hasta que los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis dejen sus cargos.

Cornyn y Tillis han exigido garantías adicionales por escrito de que el “Fondo contra la Armamentización” ha desaparecido y han presionado para que se aclare el alcance del acuerdo de inmunidad fiscal que Trump obtuvo al demandar al Servicio de Impuestos Internos.

Cornyn ha declarado que quiere que la administración modifique esa parte del acuerdo para dejar claro que solo cubre las auditorías existentes y no protege al presidente de la revisión de futuras declaraciones de impuestos.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que el Comité Judicial del Senado aplazara la votación prevista para el jueves para dar luz verde a la nominación de Blanche.