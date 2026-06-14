La comunidad internacional de creadores de contenido y la industria musical enfrentan un golpe tras confirmarse el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree y del realizador de videos argentino Gaspi (cuyo nombre legal es Gaspar Primelles).

El incidente ocurrió en Río de Janeiro (Brasil), cuando la aeronave en la que viajaban ambos artistas se desplomó y colisionó, provocando la muerte instantánea de los tripulantes. La noticia cobró relevancia inmediata en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), donde usuarios de todo el mundo compartieron los reportes oficiales sobre el siniestro vial.

Foto: Captura de pantalla en X

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El impacto del suceso afectó directamente las transmisiones habituales de entretenimiento digital en vivo. El suceso alcanzó una difusión masiva debido a la cercanía que ambas figuras públicas mantenían con diversas personalidades de la esfera de los videojuegos y el entretenimiento digital, generando un estado de conmoción generalizado entre sus seguidores y colaboradores cercanos en América Latina y Europa.

La transmisión interrumpida y el luto en vivo

El creador de contenido español conocido como Rubius (Rubén Doblas Gundersen) se encontraba realizando su programación habitual en la plataforma Twitch cuando fue alertado por su comunidad sobre el siniestro. Mientras interactuaba con un videojuego, el realizador revisó las publicaciones de la red social X y modificó su semblante ante la gravedad de los reportes. El emisor mantenía un vínculo de amistad y colaboración profesional con Gaspi, quien solía autorizar el uso de sus materiales multimedia para las producciones del canal del español.

Foto: Captura de pantalla en X

Con evidente asombro y visiblemente afectado por el acontecimiento, el conductor detuvo el juego para dirigirse a su audiencia. En su declaración final, el emisor expresó textualmente el impacto de la pérdida (nada, me voy a salir, no me siento que raro, tío. Porque es una persona con la que he hablado mucho, y siempre ha sido super buena gente conmigo, sabes, en plan me dejó usar un montón de canciones suyas en mis vídeos y tal y hablar con él, ¿sabes? O sea que es como no es alguien random para mí, quiero decir. Pero es claro, ehhh, ¿pero qué cojones dice esto ahora? ¿Qué? ¿Cómo que Gaspi? ¿Gaspi? O sea juraría haber visto ayer un vídeo de de Gaspi... No, pero ya, eh, no me gustan estas situaciones, chicos. Voy a salir directo ahora).

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Minutos después de estas palabras, la señal fue cortada definitivamente, dejando en evidencia el impacto que la pérdida causó en el entorno de las celebridades de internet.

Ver la reacción de Rubius a lo de Gaspi me ha puesto mal cuerpo. Descanza en Paz, Gaspi. pic.twitter.com/j7088Zn2qZ — GABO (@Gabogabrielo) June 14, 2026

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