La rivalidad entre el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha agravado después de que la actual mandataria morenista del estado acusó al petista de emprender una “emboscada psicológica” en su contra, con la que supuestamente quiso hacerla creer que Estados Unidos la tenía en la mira e incluso podría extraditarla.

Pese al reciente llamado a la serenidad que hizo el partido Morena en esta confrontación política, Bonilla Valdez reviró a los señalamientos de Marina del Pilar y exigió que “deje de involucrarlo en sus infortunios” y que mejor aclare el contenido de las grabaciones donde ofreció colaborar con presuntos asesores externos del FBI para recuperar su visa, documento que le fue revocado en mayo de 2025.

Según acusó el exgobernador, estos audios han suscitado que los mexicanos cataloguen a la morenista como una “traidora a la patria” y advierten la necesidad de revisar sus aptitudes para ejercer el cargo.

Lee también Marina del Pilar presenta denuncia por audios filtrados; acusa a Jaime Bonilla de tenderle una emboscada

Jaime Bonilla, actual Comisionado Político Nacional del PT en Baja California, criticó la “gira de medios” que Ávila Olmeda desarrolla en la Ciudad de México y advirtió que “sólo tiene el objetivo de victimizarse y levantar cortinas de humo” para ocultar el contenido de sus acercamientos con agencias estadounidenses.

“Marina del Pilar tiene que dejar de mentir y también de meterme en sus asuntos. Ahora resulta que yo soy el culpable de que sea señalada por los mexicanos como una corrupta, de que le hayan quitado la visa y hasta que la hayan sorprendido ofreciendo información sensible a un gobierno extranjero”, expresó Bonilla Valdez en un comunicado del Partido del Trabajo Baja California.

[Publicidad]

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Foto: Tomada de la cuenta de X de @MarinadelPilar.

Bonilla pide cesar “chantajes sentimentales”

Pero los dimes y diretes no concluyeron ahí. El petista hizo un llamado a detener los “chantajes sentimentales” y pidió transparencia en los recursos con los que la morenista presuntamente contrató a dos profesionales relacionados con temas de narcotráfico y lavado de dinero, “con quienes se sentó cuando confesó que ha tenido tres reuniones con agencias 'sin ver avances'”.

Lee también "México no es piñata de nadie", afirma Sheinbaum ante ataques de políticos de EU; pide no usar al país para temas electorales

El exmandatario estatal puso en duda el “agradecimiento” que dice sentir Marina del Pilar por los dos presidentes de la República emanados de Morena y fundadores del movimiento de la 4T, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que estuvo dispuesta a “obsequiar todo cuanto se dijera en mesas de seguridad”.

[Publicidad]

Bonilla descartó ser un facilitador o tener alguna participación en una “emboscada” contra su sucesora y, por el contrario, se dijo víctima de persecución judicial desde el primer día del gobierno de Ávila Olmeda.

“Me quiere meter a la cárcel y ha hostigado jurídicamente a mis colaboradores más cercanos [...] Marina naufraga en el mar de sus mentiras... es una persona acostumbrada a manipular. Dice ser parte de una “emboscada psicológica” y queda claro que ella misma se ha emboscado con sus deshonestas conductas”, concluyó.

em/apr