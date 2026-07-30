En medio del proceso electoral en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que México no debe ser utilizado como tema de campaña por políticos estadounidenses y afirmó que el país “no es piñata de nadie”, luego de ser cuestionada sobre las críticas del congresista republicano, Carlos Giménez, por el envío de ayuda humanitaria a Cuba.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria atribuyó este tipo de declaraciones al contexto político que vive Estados Unidos rumbo a las elecciones de noviembre y pidió que México no sea utilizado con fines electorales.

“Hay dos temas en esto. Uno, están en campaña. Y lo que hemos dicho es: está muy bien que estén en campaña y tienen elecciones en noviembre, pero México podrá ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie. Entonces, que no usen a México para su campaña, así, tan sencillo”, expresó.

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Las declaraciones de la Presidenta se dieron luego de que un congresista republicano la acusó de socavar la política del presidente Donald Trump hacia Cuba, tras el anuncio del gobierno mexicano de enviar ayuda humanitaria a la isla.

Sheinbaum evitó entrar en una confrontación directa con el legislador estadounidense y, en cambio, insistió en que la relación bilateral entre ambos gobiernos se mantiene sobre bases de respeto mutuo y cooperación institucional.

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