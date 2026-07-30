La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este jueves su conferencia matutina desde Palacio Nacional para dar a conocer los acontecimientos más relevantes del país y detallar los avances en diversos rubros durante lo que va de su gobierno.

Sigue aquí el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y mantente informado.

Nación 09:38 AM “Que no usen a México como su campaña”: Sheinbaum responde a críticas de funcionarios y políticos estadounidenses republicanos, quienes en la antesala de las elecciones que se celebrarán en ese país han realizado distintos señalamientos sobre el gobierno de la Presidenta.

Nación 09:37 AM Sheinbaum evita pronunciarse sobre el conflicto político entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su antecesor Jaime Bonilla sobre los audios atribuidos a la mandataria estatal en donde ofrece colaborar con supuestos asesores externos del FBI.

Nación 09:22 AM “Pues que no la vean”: Sheinbaum responde a los críticos de la “Mañanera del Pueblo” y defiende que es un espacio informativo para comunicar las acciones relevantes gubernamentales de atención a problemáticas del país.

Nación 09:17 AM La Mandataria federal de nuevo rechaza censura en los Lineamientos para establecer los Derechos de las Audiencias. “Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar. Hay una televisora que dedica sus 24 horas a hablar mal del gobierno, hay radiodifusoras donde sus conductores hablan mal del gobierno. ¿Cuándo hemos buscado su censura?”, cuestiona.



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Nación 09:12 AM La Presidenta dice que la defensa de los connacionales en Estados Unidos debe ser conjunta, razón por la que “no debería ser tema de debate”.

Nación 08:58 AM La presidenta Sheinbaum celebró la resolución del INE que prohíbe a Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente del PRI, referirse a Morena como un “narcopartido”.

Nación 08:24 AM Sheinbaum señala que el sargazo tiene muchas posibilidades de reciclaje, desde ladrillos hasta fertilizantes con nutrientes que ayudan al desarrollo agrícola. “Lo importante es la captura en el mar para su reciclaje y tener un manejo especial para que no tenga ningún problema de contaminación”, explica.



Nación 08:01 AM Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta, asegura que México será país líder en manejo de la crisis del sargazo y ejemplo mundial por la estrategia integral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum en conjunto con las autoridades ambientales del gobierno federal.

“Vamos a seguir invirtiendo juntos. Gracias a los miles de mexicanos que están limpiando nuestras playas todos los días. El sargazo se encontró a un México unido”, expresa.



Nación 07:57 AM Sebastián Ramírez Mendoza, director del Fonatur, reconoce esfuerzos en recolección de sargazo de forma sostenible con reciclaje de esta alga y reutilización de este recurso para elaborar biofertilizantes, biocarbón y biogás, lo que permitirá fortalecer una economía circular.



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Nación 07:53 AM El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, presenta una estrategia integral de atención al tema del sargazo, que consiste en recolección en aguas abiertas, en aguas someras y en playas con mejores prácticas ambientales. Para el reforzamiento de la estrategia, señala que hay una inversión total de 2 mil millones de pesos, distribuida en dos etapas que incluyen más buques sargaceros, barreras de contención y más equipo de recolección en playas.



Nación 07:47 AM Semarnat explica origen del arribo masivo del sargazo La titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, explica cuál es el origen del arribo masivo del sargazo: De acuerdo con la funcionaria, el sargazo es una macro alga que estaba confinada en el Mar de los Sargazos que se ha convertido de un fenómeno temporal, de apenas unos meses, a un fenómeno de duración continua.

El arribo masivo de sargazo, dice, corresponde a que se rompe el cambio climático y se da una condición atípica de circulación hacia África Occidental.

Posteriormente, se instala en el Atlántico Tropical, entre África y Brasil, donde la descarga de nutrientes y la mayor temperatura del mar favorecen la reproducción masiva del sargazo.

Entonces, las corrientes marítimas y los vientos lo transportan hacia el Caribe, afectando a toda la región, arribando a Quintana Roo, con impactos en turismo, pérdida de playas y la biodiversidad.



Nación 07:39 AM La gobernadora Mara Lezama asegura que la entidad ha fortalecido las capacidades de monitoreo satelital para vigilar más de 140 playas y anticipar el arribo del sargazo en Quintana Roo. “Durante nuestro gobierno hemos invertido más de 770 millones en la atención integral del fenómeno. Y la experiencia nos ha enseñado que la mejor manera de atenderlo es interceptarlo en el mar antes de que llegue a nuestras costas”, señala.

Nación 07:36 AM Inicia la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde hablará sobre la estrategia gubernamental para atender el problema del sargazo en Quintana Roo. En “La Mañanera del Pueblo” están presentes la gobernadora Mara Lezama, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles y Alicia Bárcena, titular de Semarnat.

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