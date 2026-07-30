El Gobierno de México y el gobierno de Quintana Roo anunciaron el fortalecimiento de una estrategia integral para enfrentar el arribo masivo de sargazo en las costas del Caribe mexicano, con acciones enfocadas en la captura, recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de la macroalga bajo un modelo de economía circular.

Durante la presentación de la estrategia, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que la atención al fenómeno requiere de una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, debido al impacto ambiental y económico que representa para la entidad.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal afirmó que durante su administración se han destinado más de 770 millones de pesos para atender de manera integral el problema del sargazo.

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Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional (30/07/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Durante nuestro gobierno hemos invertido más de 770 millones de pesos a la atención integral del fenómeno y la experiencia nos ha enseñado que la mejor manera de atenderlo es interceptarlo en el mar antes de que llegue a nuestras costas”, señaló.

Lezama recordó que la reciente visita de la Presidenta a Quintana Roo permitió constatar en territorio la magnitud del problema y escuchar a empresarios, trabajadores del sector turístico y autoridades locales.

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Explicó que el estado fortaleció sus capacidades de monitoreo mediante un Centro Estatal de Monitoreo Ambiental, considerado único en América Latina, que utiliza imágenes de 10 satélites de la Agencia Espacial Europea para vigilar más de 140 playas y emitir pronósticos diarios sobre el arribo del sargazo.

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Sargazo en playas de México. Foto: Especial

La gobernadora subrayó que el fenómeno “no está en todas las playas ni todos los días”, por lo que la información permite establecer un semáforo para anticipar las zonas con mayor afectación y desplegar acciones preventivas.

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Cancún será sede del encuentro internacional Global Gateway

Asimismo, informó que los próximos 1 y 2 de octubre, Cancún será sede del encuentro internacional Global Gateway sobre Sargazo, organizado con el respaldo de la Unión Europea, donde participarán países del Caribe para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación regional.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que el origen del arribo masivo del sargazo se remonta a la ruptura del llamado Mar de los Sargazos en 2011, fenómeno que modificó las corrientes y favoreció la llegada de grandes cantidades de la macroalga al Caribe.

Indicó que 2026 ha sido un año “realmente difícil y atípico” por la intensidad del fenómeno, lo que hace indispensable fortalecer la cooperación internacional.

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Bárcena anunció que al encuentro de octubre asistirán representantes de República Dominicana, Barbados y otros países caribeños, además de Brasil y Japón, este último interesado en colaborar con embarcaciones especializadas para la recolección del sargazo.

La funcionaria señaló que México busca consolidar una estrategia regional para atender un problema que rebasa las fronteras nacionales y que afecta tanto al medio ambiente como a una de las principales actividades económicas del país: el turismo.

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Semar refuerza estrategia contra el sargazo

Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional (30/07/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), destacó las acciones que realizan en el mar contra el sargazo para recuperar la funcionalidad turística y ambiental, mediante un esquema permanente de contención y recolección.

Explicó el almirante un reforzamiento de la estrategia de la Semar contra el sargazo con más de 2 mil millones de pesos, en dos etapas que incluye la adquisición de más buques sargaceros, más barreras de contención y más equipo de recolección en las playas.

Recordó también cuatro líneas de acción: la recolección en aguas abiertas, recolección en aguas someras, recolección en playas y un destino final del sargazo, tanto para la industria como para su confinamiento.

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“Estamos enfocando nuestros esfuerzos, principalmente en las playas turísticas y con mucho apoyo de la iniciativa privada (...). Hoy solamente tenemos dos barcos, uno está operando en el Caribe y el otro viene, está próximo a cruzar el Canal de Panamá para incorporarse al Caribe”, dijo.

Señaló que se van a implementar alrededor de 50 kilómetros de barreras de contención costera para cubrir espacios en las zonas más críticas como son Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

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Sebastián Ramírez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), reconoció las acciones contra el sargazo y las acciones de las dependencias y gobiernos. Explicó que el gobierno de Mara Lezama puso a disposición cuatro puntos en los que se establecerá la disposición final y haya un manejo integral.

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Sebastián Ramírez, titular de Fonatur, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional (30/07/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

El director de Fonatur reconoció el trabajo conjunto con los empresarios de Quintana Roo.

Iván Chávez, de grupo Vidanta, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por las acciones contra este fenómeno con ciencia, con técnica y con pragmatismo.

“Invito a los mexicanos y al mundo entero a que vengan a México, nuestras playas son y seguirán siendo las más bonitas del mundo”, expresó.

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Sheinbaum descarta "grandes pérdidas" por el sargazo

Presidenta Claudia Sheinbaum durante “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional (30/07/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo entre gobierno e industria privada para que esta alga no llegue a las playas.

“Tenemos que hacer más para evitar que llegue el sargazo a las playas”, dijo la Mandataria federal al invitar a que vayan de turismo a Quintana Roo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no ha habido grandes pérdidas” por el sargazo e insistió en que “se está atendiendo”.

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José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company, aseguró que no se puede hablar de pérdidas económicas por el sargazo cuando Quintana Roo “es el destino turístico de mayor demanda, de más éxito".

Admitió el empresario que el sargazo representa un costo adicional. “Ocupamos 34 personas y cuesta 32 millones de pesos al año, cuando vemos el beneficio que significa tener playas limpias, definitivamente no podemos hablar de pérdidas”.

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