La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno conformará un grupo de científicos para estudiar el fenómeno del sargazo en las playas del Caribe y definir una estrategia integral para enfrentar su creciente presencia, la cual será presentada en aproximadamente 15 días.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria señaló que el incremento del sargazo ha sido mayor este año y reconoció que aún no existe certeza sobre las causas de este fenómeno, por lo que consideró indispensable fortalecer la investigación científica.

“Lo vamos a hacer de una manera integral. Primero, ya existe, pero lo vamos a formalizar, grupos de científicos mexicanos que sigan estudiando el sargazo en comunicación con otros investigadores del mundo. ¿Por qué es el sargazo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué cambian las fechas? Y también cuál es la mejor forma de atender el sargazo?”, explicó.

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Sheinbaum indicó que el sargazo, un alga que afecta a las playas del Caribe, ha aumentado en los últimos años y este 2026 comenzó a llegar antes de lo habitual. Agregó que entre las hipótesis que analizan los especialistas se encuentran el incremento de la temperatura del océano derivado del cambio climático, así como una mayor presencia de nutrientes en el mar que favorecen su reproducción.

Como parte de la estrategia, adelantó que la Secretaría de Marina (Semar) ampliará su capacidad para recolectar el sargazo en altamar, antes de que llegue a las playas, donde su retiro resulta más complejo y puede generar afectaciones ambientales al extraer arena y por el proceso de descomposición de la materia orgánica.

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La Presidenta informó que la Marina evalúa la adquisición de nuevas embarcaciones especializadas para incrementar la captura del alga en el mar.

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Además, dijo que el tercer eje del plan será impulsar el reciclaje y aprovechamiento del sargazo, en coordinación con el gobierno de Quintana Roo, los municipios y el sector hotelero.

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Sheinbaum adelantó que en alrededor de 15 días sostendrá una reunión con empresarios hoteleros para acordar las acciones que corresponderán a cada nivel de gobierno y al sector privado, con el objetivo de presentar una estrategia integral para enfrentar el fenómeno en las costas del Caribe mexicano.

em/apr