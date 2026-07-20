La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que espera que la iniciativa de reforma sobre la regulación del uso de redes sociales se presente y se apruebe ante el Congreso de la Unión este año.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “la idea es que pueda aprobarse en el Congreso este mismo año. Tenemos tiempo, agosto, septiembre para poder seguir discutiendo”.

“El propio Congreso puede abrir sus propios foros y que entre todas y todos protejamos a las niñas mexicanas”, dijo.

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Además, la Mandataria sostuvo que existen estudios que demuestran que las redes sociales provocan adicción, aislamiento social, angustia, depresión y violencia en las y los jóvenes.

“El objetivo es que todas las mamás, los papás, maestras y maestros tengamos esta información para que podamos educar a nuestros hijos con una visión distinta”, expuso.

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