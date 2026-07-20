Al destacar la invitación que le hizo el mandatario estadounidense Donald Trump para la clausura del Mundial en Nueva York, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que le dijo que tienen varias cosas pendientes.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que tras este encuentro con el presidente de Estados Unidos, espera una llamada o una reunión presencial.

“No se trata de tener una reunión en medio del partido de futbol sobre aranceles u otros temas. Pero sí le dije ‘tenemos varias cosas pendientes’, y espero que nos podamos llamar nuevamente por teléfono”, contó.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que se debe buscar siempre una buena relación con el presidente de Estados Unidos y su gobierno: “Primero porque somos vecinos; segundo, porque hay que privilegiar siempre las relaciones diplomáticas y promover una política de buena vecindad; y tercero, porque hay 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y además, pues hay que tener respeto entre las personas”.

“Podemos no estar de acuerdo en temas con el presidente Trump, pero no tenemos porqué hacer esto un asunto personal. Es una relación bilateral y en la relación personal, el presidente Trump siempre ha sido respetuoso con mi persona y nosotros hemos sido respetuosos con él. Eso no quiere decir que no manifestemos o no hagamos acciones con las que no estamos de acuerdo para la protección de los mexicanos en Estados Unidos”, agregó.

Destacó que siguen los diálogos con autoridades estadounidenses en distintos temas como lo comercial, seguridad, armas y migración.

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Acusó que la oposición criticó su decisión de asistir a la clausura del Mundial, a invitación de Donald Trump, a la que también asistió el primer ministro de Canadá, Mark Carney y el rey Felipe VI de España.

“Es un asunto diplomático, por encima del deporte”, expresó al destacar la invitación que le hizo el presidente de Estados Unidos y reconocer su decisión de asistir.

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