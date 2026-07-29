La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este miércoles un encuentro en Palacio Nacional con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y su equipo.

En un mensaje publicados en redes sociales, la mandataria federal reconoció el interés del Banco Mundial de participar en el Plan México. "Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza", comentó.

En su conferencia de prensa mañanera de este miércoles, Sheinbaum destacó el marco de colaboración con el Banco Mundial, después de que ratificó su compromiso de respaldar el desarrollo del país para lo cual trabajará en alineación directa con el Plan México.

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“Han estado muy interesados en el Plan México”, aseguró la titular del ejecutivo federal.

“Ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de cierta política; en este caso es el Plan México.

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“Plan México significa producir más, con más empleos y mejor remunerados para el mercado interno y para la exportación”, dijo previo al encuentro con Banga.

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dft