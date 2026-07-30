“Estamos abiertos a analizar todo”, se limitó a contestar Mikel Arriola después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fijó su postura a la propuesta Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para vender una participación de los ingresos del Mundial a inversores de capital privado.

Las palabras del Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol se dieron en el Abierto de Los Cabos, después de su asistencia al Juego de Estrellas entre figuras de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) que se disputó en Charlotte, Carolina del Norte.

“Venimos justamente de Charlotte del All-Star Game, luego de un partido muy bueno de Campeón de Campeones en Los Ángeles. Hicimos esta pausa para venir al tenis con la familia. [...] Me encanta. El tenis es maravilloso”, sentenció Arriola.

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🎙️ “Estamos abiertos a analizar todo”.



⚽️ Las palabras de Mikel Arriola en el Abierto de Los Cabos, después de que la FMF fijó su postura a la propuesta de la FIFA. pic.twitter.com/lqK5C6gj7h — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 31, 2026

En una reunión extraordinaria, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rechazó la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para vender participaciones del Mundial a inversores privados a través del programa “FIFA Forward Enterprise”.

“Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de un debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza competentes de la FIFA”, sentenció la Confederación.

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Pese a la postura de la Concacaf, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no rechazó la propuesta de Infantino. Más bien, aseguró que la analizará para tomar la decisión que “más le convenga” al balompié nacional.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

En la misma publicación, detalló que fue notificada de la iniciativa el pasado 28 de julio de 2026. “FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo”, explicó la FMF.

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La postura de la Concacaf se sumó a la de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA), que este jueves acordó boicotear todo los torneos de la FIFA. “La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta”, sentenció la UEFA.