A través de redes sociales, el creador de contenido Lalo Elizarrrás, conocido en redes sociales como "Iztaparrasta", denunció en robo de su celular, durante el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre México y Sudáfrica.

Para muchos aficionados la victoria del equipo tricolor significo un momento de orgullo y celebración. No obstante, lejos de los festejos, otras experiencias incómodas y desafortunadas toman relevancia en las plataformas digitales.

En el partido entre México y Sudáfrica, el Tri se convirtió en el vencedor de la noche, con un total de 2 anotaciones, lo que desató la euforia de la afición mexicana. El creador se unió al equipo de comedia de Televisa, en el Mundial 2026.

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Aficionados llenan las gradas del Estadio Ciudad de México durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Foto: AP

¿Qué dijo el creador de contenido?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el comediante explicó que el hecho ocurrió en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, al concluir el encuentro deportivo entre la Selección Mexicana y el equipo de Sudáfrica.

Para compartir su testimonio, el creador compartió la última fotografía que capturó al interior del recinto deportivo, donde se muestra sonriente frente a la cancha. "Me robaron mi fon acabando el partido y esta es la única foto que tengo en la inauguración del mundial", escribió.

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Asimismo, publicó una fotografía que mostraba la ubicación actual del dispositivo celular en aquel entonces. La ubicación señalaba la Plaza de la Tecnología en la Ciudad de México, conocido por ser un punto clave en la venta y reparaciones de celulares, cerca de la estación San Juan de Letrán.

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"La segunda foto es la ubicación actual donde está mi teléfono, en la Plaza de la Tecnología en un lugar de desbloqueo y flexeo de celulares. Ganó México", expresó en redes sociales este viernes 12 de junio de 2026.

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Como era de esperarse, usuarios en redes no tardaron en reaccionar en redes, quienes enfatizaron en la ironía de su contenido y personalidad con el suceso, pues Lalo es reconocido por humor crudo y callejero.

Algunos de los comentarios más populares fueron:

" No eres tan barrio después de todo. México siendo México".

"Le vendieron chicles a don Adams".

"Le picó el chile a la costeña".

"Moreno es robado por morenos".

"Le enseñaron el padre nuestro al padre".

" ¡Qué curioso! Normalmente es al revés ".

"Le bailaron tango a Juan Camaney".

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