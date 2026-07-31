Ariana Grande lanzó este viernes su octavo álbum de estudio, "Petal", doce canciones en las que la artista ha sacado toda su rabia y su fuerza en un ejercicio musical que ha recibido el aplauso de la crítica especializada.

"Ariana Grande deja florecer su yo más auténtico y furioso en su nuevo álbum "Petal"", afirma la revista "Billboard", mientras que "Rolling Stone" asegura que la cantante "siempre está en su mejor momento cuando está de mal humor, y en "Petal" no se contiene".

La artista "se enfurece contra los rumores de los tabloides, que últimamente no paran de hablar de ella" (por sus relaciones sentimentales) y usa la controversia "como combustible para su arte", apunta la revista.

Mientras que para "Variety" es una "versión más oscura, más melancólica y mucho más directa" de su anterior trabajo, "Eternal Sunshine" (2024).

Ya lo había avisado Grande en una entrevista con Apple Music a comienzos de esta semana cuando dijo que sus fans sentirían familiaridad al escuchar su nuevo disco, pero al mismo tiempo lo calificaba de "muy experimental y diferente".

"Lo escribí desde un lugar al que no suelo recurrir, el de la rabia sin filtros (...). Normalmente soy demasiado tímida para conectar con eso y creo que esta vez no puse tantos filtros como suelo hacer", dijo.

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En los temas del disco se pueden escuchar frases como "The bad guys can go to hell" (Los malos, que se vayan al infierno), en "Oh Well", o "All of my favorite stories end in some kind of catastrophe, But I don’t need someone to save me/’Cause this music and I will never die" (Todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe, pero no necesito que nadie me salve, porque esta música y yo nunca moriremos), en "Petal".

Un álbum del que primero se lanzó como avance un tema, "Hate That You Made Your Love Me", en junio, que se situó inmediatamente en el número uno de la lista Billboard Hot 100.

Posteriormente publicó en su perfil de la red social Instagram fragmentos de "Oh Well" y "Freak", y en un concierto en Montreal cantó por primera vez la canción que da título al disco.

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Un trabajo que supone una nueva etapa musical para la cantante, como ella reconoció en abril cuando anunció el lanzamiento del álbum.

Un disco coescrito por Grande y el productor suecoiraní Ilya Salmanzadeh, con la colaboración de Max Martin en tres temas, según precisa en un comunicado la discográfica Universal Music.

"Petal" llega cuando Grande está inmersa en "The Eternal Sunshine Tour", su primera gira mundial en más de siete años (desde 2019, cuando promocionó los álbumes "Sweetener" y "Thank U, Next") y con todas las entradas agotadas.

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Una treintena de fechas en Estados Unidos, con Oakland como la primera parada de la gira, con tres conciertos que tuvieron lugar entre el 6 y 10 de junio, y que acabará el 6 de agosto en Chicago.

Después saltará a Europa, con únicamente una ciudad prevista, Londres, donde ofrecerá diez conciertos entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre.

Entre su anterior álbum y este, la cantante se ha centrado más en su faceta como actriz, en la adaptación al cine del exitoso musical "Wicked", donde interpreta a Glinda.

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La primera parte llegó a las salas en 2024 y consiguió 10 nominaciones a los Óscar, incluida una para Grande como mejor actriz de reparto.

Una de las canciones incluidas en el filme, "Defying Gravity", les valió el Grammy a la mejor interpretación de un dúo para Grande y a su compañera de reparto, Cynthia Erivo.

Fue el tercer Grammy para la cantante y actriz, tras los logrados en 2019 al mejor álbum por "Sweetener" y el de 2021 a mejor interpretación de un dúo, junto a Lady Gaga, por "Rain On Me".

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