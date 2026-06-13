Ariana Grande volvió a pronunciarse públicamente contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, luego de que la Casa Blanca utilizara una de sus canciones en un video relacionado con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La cantante recurrió a TikTok para dejar clara su postura y expresó su rechazo a que su obra musical sea vinculada con mensajes que, a su juicio, respaldan acciones represivas contra migrantes.

La polémica surgió después de que la cuenta oficial de la Casa Blanca publicara un montaje con imágenes de agentes del ICE realizando arrestos y colocando esposas a diversas personas, mientras de fondo sonaba "bye", uno de los temas de la intérprete estadounidense. En la publicación se aseguraba que Trump había conseguido "la frontera más segura de la historia".

La respuesta de Ariana Grande no tardó en llegar. La artista comenzó a inundar la sección de comentarios del video con un mensaje que replicó en varias ocasiones para reiterar su desacuerdo con el uso de su música.

"Por favor, no uses mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad. Que se joda ICE", escribió la cantante, evidenciando su molestia por la asociación de su trabajo artístico con la estrategia migratoria del gobierno estadounidense.

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Horas después de que Grande manifestara su inconformidad, usuarios en redes sociales advirtieron que el audio correspondiente a la canción había sido eliminado del video original, aunque la publicación permaneció disponible.

No es la primera vez que la estrella del pop fija una postura sobre el tema. En distintas ocasiones ha compartido recursos legales e información para apoyar a migrantes, además de difundir mensajes políticos en sus plataformas digitales. Incluso, durante la pasada edición de los Globos de Oro, apareció con un pin con la leyenda "ICE OUT", en señal de protesta contra la agencia migratoria.

Ariana Grande también forma parte de una larga lista de músicos que han cuestionado el uso de sus canciones por parte de Donald Trump o de organismos vinculados a su administración sin autorización expresa, exigiendo que su obra no sea utilizada para respaldar causas con las que no coinciden.

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La actuación del ICE ha provocado críticas de otras figuras del entretenimiento. La actriz Eva Longoria ha utilizado sus redes sociales para pedir un debate más humano sobre la migración y defender la dignidad de las familias afectadas por las redadas y deportaciones masivas.

Por su parte, artistas como Diego Luna han llamado a no normalizar discursos que criminalicen a las personas migrantes y han insistido en la necesidad de impulsar políticas que prioricen los derechos humanos. Sus posicionamientos reflejan cómo el tema migratorio continúa generando divisiones y movilizando voces influyentes dentro de la industria del espectáculo.

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