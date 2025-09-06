¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

En enero de 2024, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna juró cumplir leal y patrióticamente el cargo de Comandante de la Décima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, así como guardar y hacer guardar la Constitución.

Sin embargo, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está hoy preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el tráfico ilegal de combustible.

Se trata del servidor público de más alto rango detenido hasta el momento por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su cruzada contra el huachicol fiscal.

Manuel Roberto Farías Laguna tuvo un vertiginoso ascenso en la Secretaría de Marina (Semar), junto con su hermano Fernando Farías Laguna, quienes en el sexenio pasado fueron señalados de encabezar una red de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias.

Ambos son hijos de la cuñada del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, a quien el expresidente López Obrador definió como una persona “honesta, íntegra…un hombre recto, íntegro y honesto”.

En tan sólo dos años, Manuel Roberto Farías Laguna pasó de Contralmirante a Vicealmirante, el segundo rango más importante dentro de la jerarquía naval.

Lo anterior, gracias a su cercanía y parentesco con el almirante Ojeda Durán, de quien fue su secretario particular, según fuentes federales.

El vicealmirante Farías Laguna también se desempeñó como secretario particular del subsecretario de Marina, José Luis Arellano Ruiz, un almirante señalado de irregularidades durante la transferencia a la Marina de la capitanías de puerto antes a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que estuvo maniobrando en la Secretaría de Seguridad Pública federal para suceder al veracruzano Ojeda Durán.

Según su hoja de servició, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna se ha desempeñado como Subjefe de Servicios Generales del Centro de Estudios Superiores Nacional (CESNAV) y también como secretario particular del jefe de Estado Mayor General de la Armada de México.

Estudió en la Heroica Escuela Naval Militar y, según su trayectoria, ha estado asignado en unidades de superficie de la Armada de México como oficial subalterno, oficial de cargo, oficial de máquinas, segundo comandante y comandante de las patrullas interceptoras, patrullas costeras y patrullas oceánicas.

De acuerdo con autoridades federales, Farías Laguna fue detenido el martes pasado en Sonora por elementos de la Marina, FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por sus presuntos vínculos con el decomiso de 10 millones de litros de combustible asegurados en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.

Sobre su detención, la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien fue promovido en el cargo por su antecesor, aseguró que “mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas; honramos a quienes SÍ se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo”.

