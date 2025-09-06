Detienen a vicealmirante presuntamente implicado en huachicol fiscal; cae junto a otras siete personas

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por su presunta implicación con el huachicol fiscal.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Farías Laguna fue detenido el pasado martes.

En una escueta ficha que omite la autoridad que llevó a cabo la detención, la hora y el lugar, se reporta que al momento de ser aprehendido el vicealmirante portaba un pantalón azul marino, camisa con franjas color blancas y azules, zapatos color café y que mide 1.85 metros aproximadamente, cabello oscuro y tez blanca.

Sin embargo, fuentes federales confirmaron que Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido junto con cinco hombres y dos mujeres, mismos que fueron ingresados al penal de máxima seguridad del Altiplano y de Hermosillo, respectivamente.

En enero de 2024, el Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Manuel Roberto Farías Laguna, hijo de la cuñada del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, asumió comandante de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.

Asimismo, se desempeñó como secretario particular del titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, donde se le acusó de operar una red de nepotismo, tráfico de influencias y corrupción en la Semar en conjunto con sus hermanos.

