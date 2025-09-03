Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

El diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, hizo pública una denuncia que interpuso desde el pasado 27 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del Secretario de Organización de Morena, , y otros funcionarios, por la presunta comisión de delitos relacionados con el huachicol fiscal.

La denuncia, turnada al licenciado Efrén Serpa Gaxiola, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, señala también a los morenistas:

  • Tania Contreras López
  • Juan Carlos Madero Larios
  • Américo Villarreal Anaya
  • Javier Valdez Perales
  • Jorge Luis Báez Gómez
  • Horacio Eduardo Olivares
  • Ricardo Peralta

Además “quien resulte responsable” por los delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acción delictuosa, tráfico de influencias, y enriquecimiento ilícito.

“Toda vez que el 18 de agosto del 2022 el entonces Secretario de la DEFENSA, Luis Cresencio Sandoval, solicitó al Titular del Centro Nacional de Inteligencia que abriera una investigación sobre presuntos delitos cometidos contra el sistema de aduanas durante la gestión de Horacio Duarte como director de la Agencia Nacional de Aduanas en México. “En esa fecha el general Sandoval hizo referencia a la existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol que involucraba a Juan Carlos Madero Larios y a otros funcionarios”.

Además, la querella indica que Juan Carlos Madero ha sido señalado como operador de Horacio Duarte y Ricardo Peralta, “cuyos recursos sirvieron para financiar las campañas políticas de Morena”.

Döring Casar aprovechó para celebrar la visita del secretario Rubio a nuestro país, e hizo votos por que se cumplan los acuerdo pactados entre él y la Presidenta .

“De tal suerte que vemos con mucho agrado que finalmente se haya dado la reunión. Vemos con buen agrado que se retoma el espíritu de lo que propusimos antes que el gobierno federal y antes que nadie en nuestro país. Se dijo que se va a colaborar para combatir el huachicol fiscal, expresamente se habló del tráfico de combustibles ilegales varias veces, se dijo que se iba a coordinar para combatir el dinero mal habido del , se dijo que se iba a coordinar para combatir el tráfico ilegal de armas y que se iban a coordinar para todas aquellas acciones que fortalecen a los cárteles delictivos en México”, concluyó.

