La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que le tenga miedo a los cárteles de la droga, como afirmó su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

A pegunta expresa en la conferencia matutina de este 3 de septiembre, la Mandataria federal evitó polemizar y señaló que lo importante es el entendimiento y avances que haya entre ambos países en materia de seguridad, el fortalecimiento del comercio, entre otros temas.

"Sobre las declaraciones del presidente Trump, ¿qué responde sobre las acusaciones de que usted tiene miedo a los cárteles y por eso no acepta la ayuda?", se le preguntó.

Lee también Pensiones de 17 ministros en retiro costarán 2.2 mdp

"Va a haber buena relación. Hoy va a haber una muy buena reunión con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y nos quedamos con lo que va a ser el día de hoy. No voy a entrar en el debate", aseveró.

"Pero bueno, ha sido reiterado (estos señalamientos)", se le insistió.

"Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que él lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump y pues no, no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco además la mención, la buena mención que hizo de mi persona", dijo.

Este lunes, el presidente Donald Trump aseguró que su par mexicana, Claudia Sheinbaum, es una mujer "elegante e increíble" que, sin embargo, rechaza que Estados Unidos envíe al ejército a combatir a los cárteles "porque tiene miedo".

La declaración la dio al medio Daily Caller, un sitio web de noticias de derecha, difundida el lunes; ahí, Trump dijo: "me agrada mucho la Presidenta (Sheinbaum). Creo que es una mujer increíble. Es realmente una mujer impresionante, en algunos, en ciertos sentidos, muy elegante, hermosa".

El Mandatario estadounidense lamentó que "México está dirigido por los cárteles. Lo está". Trump añadió que "le he ofrecido enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos".

Lee también Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre cárteles; "va muy bien el gabinete de Seguridad", dice

Cuando la periodista Reagan Reese le preguntó por qué, Trump respondió: "porque tiene miedo. Tiene mucho miedo".

"Relación con EU no ha sido fácil en muchos temas", reconoce Sheinbaum

Hoy en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que lo importante para el pueblo de México es que se ha logrado un entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos, el cual, reconoció, no ha sido fácil en muchos temas, pero que se ha avanzado en temas comerciales y de seguridad.

"Lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas: en el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos; en el tema del gusano barrenador se está llegando un buen acuerdo que ya no sea subjetivo si se cierra o no la frontera, sino con base en indicadores técnicos; en otros temas de aranceles también se sigue trabajando.

Lee también Sheinbaum adelanta que se acordará programa de cooperación en seguridad con Marco Rubio; será una reunión "muy cordial"

"El secretario de Economía (Marcelo Ebrard) está ahora en Washington en reuniones contando con el secretario de Comercio como el embajador de los tratados comerciales, y en el caso de seguridad hemos llegado un buen acuerdo y yo creo que eso es importante -porque puedes estar de acuerdo con unas cosas o no con un gobierno extranjero-, pero lo importante aquí y por la importancia de la relación México-Unidos es que estamos llegando acuerdos de entendimiento y eso es muy importante. Entonces nosotros nos quedamos con esa parte que es muy buena para el país y que ha representado muchísimo esfuerzo de todo el gabinete y también del gabinete del presidente Trump", comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc