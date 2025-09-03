Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

Más Información
Con un fuerte dispositivo de seguridad, el secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar sobre temas de Seguridad.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, recibió sobre la calle Corregidora a Marco Rubio en punto de las 9:50 de la mañana.
A la reunión está convocada Roberto Velasco, Jefe de la Unidad para América del Norte; la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; el titular de Seguridad (SSPC), Omar García Harfuch; Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como el titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
Asimismo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, también llegó a Palacio Nacional.
Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum confió que será "muy cordial" la reunión que sostendrá con Marco Rubio, secretario de Estado de EU, y en donde adelantó que se acordará entre ambos países un programa de cooperación de seguridad que llevará el nombre de "Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley".
